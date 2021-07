VW-Werkurlaub: Bauarbeiten im Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter

Wolfsburg

Autofahrer, aufgepasst: An den ersten beiden kompletten Wochenenden im August (mitten im VW-Werkurlaub) wird das Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter zur Baustelle. Dann werden Fahrbahndecken erneuert.

Laut Pressemitteilung der Task Force Verkehr betrifft es die Wochenenden vom 6. bis 9. August sowie vom 13. bis 16. August. Die Bauarbeiten sollen jeweils am Freitag um 16 Uhr starten und am Montag um 5 Uhr enden. Der Berufsverkehr werde so nicht beeinträchtigt.

Konkret sollen die Straßendecken der A39 sowie der Verbindungsrampen zur A2 erneuert werden. „Im Wesentlichen“ sollen die Bauarbeiten an den Wochenenden stattfinden. Aber: „Sollten die Bauarbeiten bis montags um 5 Uhr nicht abgeschlossen sein, werden sie an den darauf folgenden Werktagen fortgesetzt“, schreibt die Task Force Verkehr.

Weitere Mitteilungen zu den Baumaßnahmen und Umleitungen sollen rechtzeitig folgen.

Von der Redaktion