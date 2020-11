VW-Stadt hat jetzt einen eigenen „Wolfsburg Store“

Wolfsburg

Die WMG eröffnete am Montag den neuen „ Wolfsburg Store“ gegenüber vom Hauptbahnhof unter Beachtung der Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Gerade in diesen Zeiten sei ein lokales Bewusstsein von großer Bedeutung. Diesem wichtigen Leitgedanken folgend, hat die WMG für die Neuaufstellung ihrer Tourist-Information das Konzept des „ Wolfsburg Store“ entwickelt und mit VW, dem VfL Wolfsburg, den Grizzlys Wolfsburg sowie dem Institut Heidersberger starke Kooperationspartner gewinnen können.

Wenngleich eine offizielle Eröffnung wegen Corona verschoben werden musste, besuchten gestern Oberbürgermeister Klaus Mohrs, Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann und WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer gemeinsam mit den Aufsichtsratsvorsitzenden Harald Vespermann und Sabah Enversen den Store.

Mohrs : „Der Wolfsburg Store ist ein starkes Aushängeschild“

„Der neue Store ist ein starkes Aushängeschild für unsere Stadt und wir freuen uns bereits darauf, wenn er hoffentlich bald uneingeschränkt erlebt werden kann“, so Mohrs.

Harald Vespermann und Sabah Enversen, Aufsichtsratsvorsitzende der WMG, führen weiter aus: „Der aktuelle Leitgedanke ‚Zusammen sind wir Wolfsburg‘ wird durch den Store einmal mehr im Stadtbild sichtbar.“

In den vergangenen Monaten hat die WMG die Fläche am Willy-Brandt-Platz 4 in Eigenregie sowie in Eigenleistung renoviert und umgebaut. Die Öffnungszeiten vom Wolfsburg Store sind identisch mit den gewohnten Öffnungszeiten der Tourist-Information im Wolfsbur-ger Hauptbahnhof: Montag bis Samstag, 9 bis 18 Uhr; Sonn- und Feiertage, 10 bis 15 Uhr.

