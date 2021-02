Wolfsburg

Unbekannte haben am Montag die Räder eines weißen Fiat Punto auf einem VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße gestohlen. Der Wagen stand zwischen 13 und 21.20 Uhr in Reihe 12 in Höhe Tor 17. Die Täter hatten das Fahrzeug aufgebockt, die Räder abmontiert und das Auto auf Steinen abgestellt zurückgelassen. Ein Zeuge bemerkte den aufgebockten und räderlosen Fiat und alarmierte die Polizei. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 500 Euro belaufen. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Tel. (0 53 61) 46 46 0.

Von der Redaktion