VW-Parkplatz an Nordhoff-Straße: Unbekannte brechen drei Autos auf

Innenstadt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag auf dem VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße drei Autos aufgebrochen und verschiedene Gegenstände gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Täter schlugen die Autoscheiben ein

Die Besitzer hatten den Golf, den Alfa Romeo und den Mazda am Donnerstag gegen 21.45 Uhr auf dem VW-Parkplatz abgestellt. Als sie am Freitagmorgen um 5.45 Uhr nach der Nachtschicht nach hause fahren wollten, sahen sie, dass die Fensterscheiben an ihren Autos eingeschlagen waren.

Aus dem Golf fischten die Täter einen Elektromotor für ein Schlauchboot. Aus dem Mazda klauten sie das Navigationsgerät.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 053 61/46 460.

Von der Redaktion