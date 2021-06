VW-Parkplatz: Katalysator aus Hyundai ausgebaut und gestohlen

Wolfsburg

Am helllichten Tage haben Unbekannte von einem Hyundai Tucson ix35 den Katalysator abgebaut und entwendet. Der Wagen stand auf dem VW-Parkplatz in der Heinrich-Nordhoff-Straße.

Motor machte laute Geräusche, neben dem Auto lagen Schrauben

Der 52 Jahre alte rechtmäßige Besitzer staunte nicht schlecht, als er am Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr sein Fahrzeug wieder bestieg: Der Wagen zeigte ihm eine Fehlermeldung an und als er das Auto startete, wusste er auch warum: Der Motor war äußerst laut und als er nachschaute, entdeckte er Schrauben unter seinem Fahrzeug und den fehlenden Katalysator.

Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Wagen am Mittwochmorgen gegen 8.25 Uhr auf dem VW Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße in der Reihe 17 abgestellt. Durch den Diebstahl ist ihm ein Schaden von mindestens 300 Euro entstanden.

Zeugen sollen sich bei der Polizei Wolfsburg melden

Die Polizei hofft darauf, dass anderen Autofahrern verdächtige Personen auf dem Parkplatz aufgefallen sind. Zuständig ist die Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Katalysatoren sind wegen Edelmetallen beliebt bei Kriminellen

Es ist nicht der erste Fall von Katalysator-Klau in Wolfsburg, zuletzt gab es mehrere Fälle im April im gesamten Stadtgebiet. Katalysatorendiebstähle erfreuen sich unter Kriminellen großer Beliebtheit. Grund dafür sind die explodierenden Preise von Edelmetallen. In einem Kat befinden sich geringe Mengen von Platin, Palladium und Rhodium, die sich auf einen Wert von gut 200 Euro summieren können. Gefährlich sei ein ausgebauter Katalysator für den Fahrer zwar nicht, erklärt ein Wolfsburger KfZ-Werkstattmeister, denn ein Motor ohne Katalysator produziere nicht nur ordentlich ungefilterte Abgase, sondern vor allem so viel Lärm, dass der Schaden meist schon beim Starten bemerkt würde. Schmerzlicher ist der finanzielle Verlust der teuren Kats: „Je nach Modell kann das schnell vierstellig werden.“

