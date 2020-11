Wolfsburg

Der spektakuläre Unfall und Beinahe-Absturz eines Autos nach einem missglückten Drift-Manöver auf dem VW-Parkhaus Ost bleibt ohne strafrechtliche Folgen. „Das Ermittlungsverfahren ist zwischenzeitlich eingestellt worden, weil ein strafbares Verhalten nicht vorliegt“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Christian Wolters, auf WAZ-Anfrage. Dem Fahrer droht nun offenbar lediglich ein Bußgeld von maximal 145 Euro.

Der 18 Jahre alte Fahranfänger hatte Ende Juni auf dem Oberdeck des Parkhauses bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen VW Golf verloren. Die „Bogenfahrt“ des Autos endete nach rund 40 Metern in der Absturzsicherung. Der mit sechs Personen besetzte Wagen wäre um Haaresbreite 15 Meter hinabgefallen, kam aber – halb über den Abgrund ragend – gerade noch zum Stehen. Der Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn und die fünf weiteren Insassen im Golf – eine 14-Jährige und vier Jugendliche im Alter von 17 Jahren – konnten das zweitürige Fahrzeug aus eigener Kraft über die Fahrertür verlassen.

Das „Driften“ des Beschuldigten im Parkhaus sei keine Straßenverkehrsgefährdung gewesen

Die Polizei leitete daraufhin Ermittlungsverfahren gegen den 18-Jährigen aus dem Landkreis Gifhorn wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Die Staatsanwaltschaft sah in dem missglückten Auto-Stunt mit beinahe verheerenden Folgen letztlich aber kein strafbares Verhalten.

Das „Driften“ des Beschuldigten im Parkhaus, also das kontrollierte Übersteuern des Fahrzeugs, sei insbesondere keine Straßenverkehrsgefährdung gewesen, erläuterte der Sprecher. „So gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschuldigte nicht in der Lage gewesen wäre, das Fahrzeug sicher zu führen. Insbesondere lag keine Fahruntüchtigkeit infolge körperlicher oder geistiger Mängel des Beschuldigten vor“, erklärte Wolters. Auch sei der Beschuldigte nicht an einer unübersichtlichen Stelle zu schnell gefahren, „weil das Parkdeck nicht unübersichtlich in diesem Sinne war“.

Auch der Vorwurf eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in der Variante der verkehrswidrigen Geschwindigkeitsüberschreitung hat sich Wolters zufolge nicht bestätigt, weil es dem Beschuldigten beim „Driften“ gerade nicht auf das Erreichen einer maximal möglichen Höchstgeschwindigkeit angekommen sei.

Die Bußgeldstelle der Stadt verfolgt derzeit mögliche Ordnungswidrigkeiten

Immerhin ein Bußgeld könnte dem 18-Jährigen aber trotzdem noch drohen. Die Bußgeldstelle der Stadt Wolfsburg verfolge in diesem Zusammenhang derzeit mögliche Ordnungswidrigkeiten, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Stadt selbst will sich nicht zu dem konkreten Fall äußern. „Ganz allgemein ließe sich aber sagen, dass in derartigen Fällen ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro wegen der nicht an die örtlichen Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit droht. Daneben folgt der Eintrag eines Punktes im Fahreignungsregister“, sagte eine Stadtsprecherin.

