Wolfsburg

Diese Fahrt endete wie in einem Kinofilm: Am Sonntagmorgen wollte ein 18-Jähriger im Parkhaus Ost an der VW-Wache offenbar alles aus seinem Golf rausholen – in einer Kurve verlor im Oberdeck die Kontrolle über seinen Wagen und der Golf krachte gegen das Geländer. Der Wagen hing bis zur Hälfte 15 Meter über dem Abgrund – Fahrer und fünf weitere Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Die Ermittlungen laufen.

Um 5.30 Uhr waren der Kreisgifhorner gemeinsam mit fünf jungen Freunden in dem Golf in dem VW-Parkhaus unterwegs. Vermutlich ließ der junge Mann den Golf bei hohem Tempo um die Kurven driften. Doch das ging gänzlich schief – er verlor die Kontrolle, der Wagen brach aus und knallte mit voller Wucht in das Geländer des Parkhauses.

Anzeige

Unfall im Parkhaus Ost an der VW-Wache: Polizei ermittelt

Die absturzsichere Geländerkonstruktion des Parkhauses verhinderte zum Glück Schlimmeres. Der Golf verfing sich in den Gittern, allerdings baumelte die Fahrzeugfront 15 Meter über dem Boden. Die jungen Leute erlitten keine Verletzungen und befreiten sich selbst. Polizei und Werksfeuerwehr sicherten die Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Seinen Führerschein musste der 18-Jährige abgeben.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von der Redaktion