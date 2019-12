VW-Mitarbeiter spenden mehr als 460 000 Euro

Wolfsburg

Über die Volkswagen Belegschaftsspende aus dem Standort Wolfsburg stellen Belegschaft und Unternehmen in diesem Jahr mehr als 460 000 Euro für soziale Projekte und karikative Einrichtungen in der Region zur Verfügung. Das gute Ergebnis knüpft an die Erfolge der letzten Jahre an und kommt insgesamt 34 gemeinnützigen Projekten und Organisationen in der ganzen Region zu Gute – von Wolfsburg und Gifhorn über Helmstedt bis nach Haldensleben.

Personalleiter Martin Rosik : „Es macht mich stolz“

Martin Rosik, Personalleiter der Marke Volkswagen, freute sich über das Ergebnis und lobte das ehrenamtliche Engagement vieler Mitarbeiter: „Es macht mich sehr stolz, dass die Belegschaft unseres Stammwerks so viel Herz zeigt für die Hilfsbedürftigen in unserer Region. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern während des gesamten Jahres. Viele engagieren sich auch in ihrer Freizeit ehrenamtlich in sozialen Einrichtungen. Gemeinsam mit dem Betriebsrat werden wir nun dafür sorgen, dass ihre großzügigen Spenden genau dort ankommen, wo sie so dringend benötigt werden.“

Bernd Osterloh : „Zusammenhalt endet für uns nicht am Werkszaun“

Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh ergänz: „Die enge Verbindung von Belegschaft und Unternehmen mit unserer Region Wolfsburg, Helmstedt, und Gifhorn ist eine Stärke von Volkswagen. Für uns in der Belegschaft ist es darum völlig klar, dass wir auch an diejenigen denken, die nicht so viel Glück im Leben haben. Zusammenhalt endet für uns nicht am Werkszaun.“

Während der Verkündung der Gesamtsumme präsentierten Martin Rosik und Bernd Osterloh auch das neu-gestaltete Logo der Belegschaftsspende: „Mit dem neuen Logo bringen Unternehmen und Belegschaft symbolisch zum Ausdruck: ‚Wir übernehmen soziale Verantwortung in unserer Region!‘. Wir freuen uns schon jetzt darauf, das neue Logo im Zusammenhang mit vielen sozialen Projekten zu sehen“, betonten Personal- und Betriebsratschef.

Zusammen mit dem Unternehmen hat der Sozialausschuss des Betriebsrats aus den vielen Antragstellern jene Einrichtungen ausgewählt, die nun finanziell gefördert werden. Auch Vereine der Lebenshilfe, Projekte der Arbeiterwohlfahrt sowie Kindereinrichtungen und Selbsthilfegruppen werden durch die Spendenmittel unterstützt.

Von der Redaktion