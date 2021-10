VW-Hasser hat wieder zugeschlagen: Kleber-Attacken auf zwei T-Roc

Stadtmitte

Der VW-Hasser hat wieder zugeschlagen und zwei Autos in der Nacht zu Freitag mit Klebstoff beschmiert. Betroffen sind zwei VW T-Roc. Seit 2017 beschmiert ein Unbekannter immer wieder Fahrzeuge aus dem Hause Volkswagen mit einem schnell härtenden Kleber.

Die neusten Fälle spielten sich in der Stadtmitte in den Höfen ab. In der Roseggerstraße und in der Ganghoferstraße parkten die T-Roc. Die Tat hat sich zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 12.30 Uhr, ereignet. Der schnell härtende Stoffe ist bei beiden Fahrzeugen gezielt über die ganze Seite und die Front verteilt worden. „Zwischen beiden Taten dürfte aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ein unmittelbarer Tatzusammenhang bestehen“, so Thomas Figge von der Polizei Wolfsburg.

Wieder Kleber-Attacken auf Autos: Betroffen sind diesmal zwei T-Roc von VW. Quelle: Polizei Wolfsburg

Die letzte Kleberattacke liegt schon eine ganze Weile zurück: Im März hatte der Unbekannte in der Stettiner Straße in Vorsfelde zugeschlagen – damals war auch T-Roc betroffen.

Im Frühjahr 2017 haben die Kleber-Attacken begonnen. Seitdem hat der Unbekannte im gesamten Stadtgebiet Autos – fast alles VW-Modelle – in unregelmäßigen Abständen mit Kleber beschmiert. Die Polizei hat immer noch keine Spur. Es gibt mittlerweile mehr als 800 Fälle, der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 1,5 Millionen Euro.

Polizei fragt: Haben Anwohner eine verdächtige Person beobachtet?

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Tel. 05361/4646-0.

Von der Redaktion