VRB App: Wolfsburger können bald Smartphone als Busticket nutzen

Elektroautos, E-Scooter, Car-Sharing – Mobilität verändert sich. Wie soll der Verkehr der Zukunft in Wolfsburg aussehen? Die Stadt will der Politik im Oktober ein Strategiepapier für die Mobilität zur Beratung vorlegen. Ein wichtiges Projekt für die Digitalisierung treibt der Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) schon mal voran: Über Website und Smartphone-App will der VRB Kunden künftig über Fahrpläne informieren und Online-Tickets anbieten.

VRB App soll im Herbst starten

Geschäftsführer Ralf Sygusch stellte die „VRB App“ im Strategieausschuss vor. „Wir sind auf der Zielgeraden“, erläuterte Sygusch. Das Design sei im Wesentlichen fertig. Voraussichtlich ab Herbst soll die App zur Verfügung stehen und den gesamten Verbundsraum „vom Harz bis rauf nach Wittingen“ erfassen. Die Anwendung im markanten Violett umfasst den Kauf von Tickets in Form von QR-Codes, interaktive Karten, übergreifende Fahrplanauskunft und Meldungen über mögliche Störungen.

Eine „große Herausforderung“ sei derzeit die Arbeit an den Schnittstellen im Hintergrund, etwa für die Abrechnung. Beim Kauf eines Tickets müssen teils unterschiedlichen Verkehrsunternehmen die Anteile des Tickets zugeordnet werden. Mit den Mitgliedern des Regionalverbands soll noch diskutiert werden, ob die App auf den ÖPNV beschränkt oder als Mobilitätsapp auch weitere Verkehrsmittel, Anbieter und Partner einbinden soll.

Ausschussvorsitzender Jens Tönskötter (PUG) zeigte sich „extrem erfreut“ über die App, damit schaffe man einen „großen Schritt in Sachen Digitalisierung“. Hans-Georg Bachmann ( SPD) berichtete darüber, dass die WVG derzeit schon ihre Fahrer im Umgang mit neuen Bordrechnern schule, die künftig Echtzeit-Infos für die Fahrgäste bieten sollen.

Stadt will Mobilitätsstrategie im Oktober vorlegen

Die Digitalisierung ist nur einer von vielen Bausteinen für die Zukunft, welche die Stadt Wolfsburg in ihre Mobilitätsstrategie einarbeiten will. Marcel Hilbig, Leiter der Stadtentwicklung, gab dem Strategieausschuss eine „Vorgeschmack“ und kündigte für die nächste Sitzung Konkreteres an.

Das Konzept soll kein abschließender Katalog an Maßnahmen sein, sondern stetig weiterentwickelt werden, erklärte Hilbig. Damit wolle man der dynamischen Entwicklung des Verkehrs gerecht werden. „Wir dürfen nicht vergessen, was das Ziel ist – da setzt die Mobilitätsstrategie an.“ Zusammen mit vielen Beteiligten entwickele die Verwaltung derzeit strategische Ziele, darunter ein attraktiveres Wegenetz für Fußgänger, sicherere Fahrradwege und den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos.

Entscheidungsgrundlage für die Politik

Einige Projekte wie den Flexiblen Nahverkehr habe die Stadt schon angestoßen, bei anderen Themen wie der Alternativen Grünen Route müsse es nun an die Umsetzung gehen. Wie erfolgreich die Strategie ist, soll anhand von Trendindikatoren messbar gemacht werden, etwa Unfallzahlen, Luftschadstoffe oder dem Anteil der E-Fahrzeuge. Wichtig sei, sich langfristige Ziele zu setzen und Schwerpunkte zu bilden, sagte Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. Das Strategiepapier solle auch eine Entscheidungsgrundlage für den politischen Diskurs werden.

