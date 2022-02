VHS und Bibliothek: Statt Kursheft gibt es jetzt das Magazin „Vitamin B“

Ab sofort liegt das Magazin „Vitamin B“ kostenlos in der Volkshochschule Wolfsburg und deren Außenstellen aus. Außerdem sind die Hefte an den bekannten Stellen erhältlich. Sie stehen ebenso in digitaler Form zum Download auf der Webseite www.vhs-wolfsburg.de bereit. 7000 Exemplare werden pro Semester veröffentlicht. Davon werden 4000 Hefte direkt per Post an VHS-Stammkunden und Lehrende verschickt.

Teilnehmer können sich für VHS-Kurse im Kundenservice persönlich oder telefonisch (05361-89390-40) anmelden: montags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr. Schriftliche Anmeldungen mit der Anmeldekarte per Post an die Volkshochschule Wolfsburg, Hugo-Junkers-Weg 5, 38440 Wolfsburg oder per Fax an 05361-89390-15. Online-Anmeldungen (www.vhs-wolfsburg.de, Kurs aussuchen und Anmeldeformular ausfüllen) sind ebenso erwünscht.