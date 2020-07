Westhagen

Unter ungewöhnlichen Umständen sind außergewöhnliche Räume entstanden. Der diesjährige Talentcampus der Volkshochschule ( VHS) in den Sommerferien bot zehn Kindern und Jugendlichen auf dem Gelände der Westhagener 1-2-3-Schule die Möglichkeit, sich künstlerisch zu entfalten.

Mit ein paar geschickt an Baum und Erde gespannten Fäden wurden auf dem alten Schulgelände neue Räume definiert. Dabei wurden es Räume der unterschiedlichsten Art. Mal war es eine Autostraße, ein Haus oder ein Sehnsuchtsort. Persönliche Wünsche für die eigene Zukunft fanden sich zum Teil versteckt in den Kunstwerken wieder.

Projekt der VHS : Die Kinder mussten erst einmal ihre Kreativität entdecken

Für die Mädchen und Jungen war das keine einfache Aufgabe. „Es sind in der Regel bildungsbenachteiligte Kinder“, erläuterte Natali Alwarski von der Volkshochschule , die die Gesamtleitung des Projekts inne hatte. Die Teilnehmer mussten erst einmal ihre eigene Kreativität entdecken.

Die VHS veranstaltet jährlich den Talentcampus mit mehreren Kooperationspartnern. So waren in diesem Jahr wieder die Kreativwerkstätten im Kulturwerk der Stadt dabei sowie das Medienzentrum, der Jugendmigrationsdienst der Diakonie und die Westhagenerinnen Ala Aziz und Xenia Simina, die ehrenamtlich unterstützten.

Durch die Corona-Einschränkungen war aber einiges anders. Recht früh in der Planung hatte man sich daher darauf festgelegt, das Projekt im Freien stattfinden zu lassen. Der Schulhof der 1-2-3-Schule bot die ideale Fläche. Aber: „Abends musste immer alles abgebaut werden“, erklärte Projektleiterin Carolin Heidloff von den Kreativwerkstätten. Aber so seien auch immer wieder neue Ideen entstanden, wenn am nächsten Tag wieder aufgebaut wurde.

Talentcampus : Alle zehn Teilnehmer hatten eine eigene Atelierkiste

Die zehn Teilnehmer hatten jeder eine eigene mobile Atelierkiste. Die dem Corona-Virus geschuldete Maßnahme erwies sich als sehr förderlich, denn durch die persönliche Einteilung gingen die Kinder und Jugendlichen sehr viel sorgfältiger mit den Materialien um.

Und so zogen die jungen Künstler unter der künstlerischen Leitung von Angela Camara-Correa über den Schulhof und schufen Räume. Domingo De Barros Octaviano dokumentierte den Prozess fotografisch.

Parallel zum Projekt entstand so auch ein Bildband, in dem das Nachmittagsprogramm selbst dokumentiert wurde, das nicht nur aus digitaler Arbeit bestand, sondern auch viele Exkursionen innerhalb Wolfsburgs beinhaltete. Weitere digitale Fähigkeiten konnten die Teilnehmer zudem erwerben, indem sie Stop-Motion-Filme mithilfe von iPads erstellten.

Von Robert Stockamp