Pastorin Uta Heine: Das sind ihre Lieblings-Kunstwerke

Im zweiten Teil der Ausstellungsreihe „MC-MyChoice“ stellt Uta Heine, die Pastorin der Nordstadtgemeinde, ihre persönlichen Highlights aus der Sammlung der Städtischen Galerie vor. Ab sofort können die Besucher die ausgewählten Werke im Schloss Wolfsburg anschauen. Zu der Ausstellung gibt es zwei Kunstgespräche.

Die Ausstellungsreihe „MC-MyChoice“ verfolgt eine andere Herangehensweise als typische Sammlungsausstellungen: Verschiedene Personen werden gebeten, ihre ganz persönliche Sicht auf die Sammlung zu erörtern und ihre Lieblingsobjekte zu zeigen. „Diese subjektive Form der Präsentation und Verbindung finde ich besonders schön und spannend,“ betont Kurator Marcus Körber als Initiator der Ausstellungsreihe.

Städtische Galerie : Zu jedem Bild ein Zitat

Gemeinsam mit Körber erarbeitete Heine ihre eigene Präsentationsform. Sie entschied sich für Arbeiten von Nan Hoover, Hubert Kiecol, Hanna Nitsch, Heidi Specker und Tom Wood. Zudem fügt sie jedem Bild ein Gedicht oder ein Zitat bei. „Ich freue mich, einige für mich besonders eindrückliche Werke aussuchen und meinen persönlichen Zugang zu ihnen vorstellen zu dürfen,“ sagt Heine.

Zwei Veranstaltungen zur Ausstellung

Zu der Ausstellungsreihe werden zwei Veranstaltungen angeboten. Am Sonntag, 14. Juni, findet um 17 Uhr im Paradiesgarten hinter der St. Marien-Kirche ein Dialog über Kunst und Religion statt. An dem Nachmittag sprechen Marcus Körber und Pastorin Uta Heine über ein Kunstwerk der Sammlung. Für den musikalischen Rahmen sorgen Christian Biskup (Klavier) und Laura Bittner (Baritonsaxophon), die französische Salonmusik spielen. Ein weiteres Kunstgespräch zwischen dem Initiator und der Pastorin wird am 30. Juni um 17 Uhr in der Städtischen Galerie Wolfsburg angeboten.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig