Das Landgericht Braunschweig hat vier junge Männer für deren Beteiligung an den Silvester-Krawallen in Westhagen wegen Landfriedensbruchs verurteilt: Ein 24-Jähriger erhält Haft auf Bewährung, drei jüngere Männer sollen in Arrest und gemeinnützige Arbeit leisten – für die Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg.