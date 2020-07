Wolfsburg

Im Amtsgericht Wolfsburg wurde jetzt ein Fall von gefährlicher Körperverletzung verhandelt, bei dem es nur Verlierer gab: Ein 36 Jahre alter Familienvater war im vergangenen August mit einem Baseballschläger losgezogen, um den Drogendealern seiner Tochter eine Lektion zu erteilen. Am Ende lag der Mann mit einem Schädelbruch im Klinikum und wurde jetzt vom Amtsgericht zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

In der Nacht vom 24. auf den 25. August 2019 war der 36-Jährige betrunken von einer Feier in seinem Schrebergarten nach Hause gekommen. In seiner Wohnung am Hochring sah er seiner damals 14 Jahre alten Tochter nach eigener Aussage sofort an, dass sie Drogen konsumiert hatte. Daraufhin schlug er ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Vor der Jugendrichterin gab der Angeklagte alles zu. Er erklärte seinen Ausrutscher damit, dass er seiner Tochter bereits mehrfach ins Gewissen geredet habe, keine Drogen mehr zu nehmen und gleichzeitig selbst unter erheblichem Alkoholeinfluss stand.

Anzeige

Angeklagter schlug mit Baseballschläger zu

Der Vater hatte sich dann einen Baseballschläger geschnappt und sich auf die Suche nach den mutmaßlichen Drogendealern seiner Tochter gemacht. Aufgrund früherer Beobachtungen vermutete er, diese auf dem Schulhof des Albert-Schweitzer-Gymnasiums anzutreffen. Und tatsächlich: In der Nacht zwischen 23.30 Uhr und 1.30 Uhr traf der Angeklagte dort an einer Tischtennisplatte zwei Jungs und ein Mädchen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren an, die er dort seiner Aussage nach schon mehrfach beim Drogenhandel beobachtet hatte. Dem einen Jugendlichen schlug der Angeklagte zwei Mal mit dem Baseballschläger in den Nacken, so dass dieser Striemen an Nacken und Hand, aber keine schwerwiegenden Verletzungen davontrug.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Wolfsburg: Bombendrohung am Amtsgericht

Dann ging der Familienvater zu einer weiteren Gruppe von etwa zehn Jugendlichen hinüber und schlug einem von ihnen mit dem Baseballschläger gegen die Stirn, woraufhin das Opfer sofort zu Boden ging. Auch in diesem Fall trug das Opfer keine nennenswerten Verletzungen davon.

Im Prozess kam heraus, dass der Angeklagte anschließend selbst Prügel kassierte: Vermutlich von den Jugendlichen auf dem Schulhof wurde er dermaßen zusammengeschlagen, dass er blutend mit einer Schädelfraktur zusammenbrach und viele Wochen im Krankenhaus verbringen musste. Erst als die Polizei in diesem Verfahren wegen versuchten Totschlags mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit ging, meldeten sich die Jugendlichen und schilderten zögerlich, dass der Schwerstverletzte sie aber zuerst angegriffen habe.

Wer dem Mann die Schädelfraktur zugefügt hat, ist bis heute ungeklärt. Das Verfahren wurde inzwischen eingestellt.

Richterin: „Selbstjustiz ist keine Lösung“

Die Jugendrichterin wurde deutlich: „Man schlägt seine Tochter nicht. Sie haben einen Mund zum Reden, das kann man anders regeln als mit Prügel. Und auch Selbstjustiz ist keine Lösung.“ Mit Blick auf die schwerwiegenden Verletzungen, die der Angeklagte selbst davongetragen hatte, und angesichts seiner Motivation, die eigene Tochter vor Drogen zu schützen sowie der Tatsache, dass die Angegriffenen keine nennenswerten Verletzungen erlitten hatten, ging das Gericht von einem minderschweren Fall der gefährlichen Körperverletzung aus. Die Richterin verurteilte den Angeklagten zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 30 Euro.

Von der Redaktion/swi