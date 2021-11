Samtgemeinde Brome/Wolfsburg

Er prügelte mit Besenstiel, Kantholz und Golfschläger auf einen Mann ein und drohte, ihn umzubringen: Ein 52-Jähriger aus der Samtgemeinde Brome ist vom Amtsgericht Wolfsburg wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Fast in den Hintergrund rückte eine Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter in Tateinheit mit Angriff, Widerstand, Beleidigung und versuchter Körperverletzung gegen Polizisten, die in das Urteil mit einfloss.

Angeklagter stand unter Bewährung

Weil er durch das Urteil einen Widerruf seiner Bewährung zu erwarten hat, muss der Angeklagte wohl noch deutlich länger hinter Gitter bleiben. Das Landgericht Braunschweig hatte den Bromer im Dezember 2018 unter anderem wegen mehrfacher Körperverletzung zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft sowie zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Ihm war vorzeitige Entlassung gewährt worden. Ein „großer Vertrauensvorschuss“, was der Angeklagte mit Füßen getreten habe, hieß es in der Urteilsbegründung.

Der Angeklagte müsse nun mit insgesamt sechseinhalb Jahren Gefängnis rechnen. Eine lange Strafe, die sich der Mann jedoch „redlich verdient“ habe, so der Vorsitzende Richter. „Ich bin der Meinung, dass für Ehra-Lessien jeder Tag, den Sie nicht in Freiheit sind, ein guter Tag ist, weil ich Sie in unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten für gemeinfährlich halte.“

Vorbestraft: Vom Landgericht Braunschweig war der 52-Jährige bereits wegen mehrere Gewalttaten verurteilt worden. Quelle: Jörg Rohlfs

60-jähriges Opfer verlässt Klinikum im Rollstuhl

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann am 2. April in Ehra-Lessien einen ­60-Jährigen krankenhausreif geschlagen hatte. Der Mann erlitt mehrere Knochenbrüche und verließ das Klinikum im Rollstuhl. Vor Gericht hatte der Mann angegeben, erst seit kurzem wieder Treppen steigen zu können.

Die Kammer schloss sich im Wesentlichen dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft an. Die Anklagevertreterin sagte, es gebe keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Opfers. Der 60-Jährige habe vor Gericht „frei von der Leber weg erzählt und auch offen gesagt, was er nicht wusste“. Auf Nachfrage habe er präzise Angaben machen können. Andere Zeugen hätten die Aussagen untermauert. Angebliche Entlastungszeugen – darunter ein Mieter des Angeklagten – wurden dagegen in Zweifel gezogen. Gegen einen Zeugen kündigte die Staatsanwältin ein Verfahren wegen uneidlicher Falschaussage an.

Gericht geht von verminderter Schuldfähigkeit aus

Die Gewalttat sei „ausgesprochen brutal“ gewesen. Der Angeklagte habe „Vernichtungswillen“ gezeigt und mit allem, was er zu fassen bekam, auf sein Opfer eingeschlagen. „Es war fast so etwas wie eine Gewaltorgie.“ Sie gehe wegen des Alkoholkonsums des Angeklagten von verminderter Schuldfähigkeit aus, was das Gericht dann auch als strafmildernden Umstand berücksichtigte, ebenso wie dessen Geständnis bei der Trunkenheitsfahrt und dem Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Verteidigung fordert Freispruch für gefährliche Körperverletzung

Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung beantragte für Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Polizeibeamte eine Geldstrafe. Im Fall der gefährlichen Körperverletzung plädierte der Rechtsanwalt des Angeklagten für einen Freispruch, begründete dies jedoch nicht näher.

Der Haftbefehl gegen den 52-Jährigen wurde aufrecht erhalten. Gegen das Urteil kann innerhalb von einer Woche Revision eingelegt werden.

Von Christian Opel