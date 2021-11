Wolfsburg

Wer mit den Bedingungen oder dem Geld für seine Arbeit unzufrieden ist, kann für Verbesserungen kämpfen, zum Beispiel durch Streik. Beamten ist der Arbeitskampf auf diese Weise aber nicht erlaubt. So ist es im Grundgesetz festgelegt – und durchaus umstritten. In Wolfsburg haben am Montag Beschäftigte deshalb eine „aktive Mittagspause“ eingelegt, um auf die aktuellen Tarifverhandlungen aufmerksam zu machen.

Vom Verwaltungsbeamten über Lehrer bis zu Polizisten – Beamte übernehmen wichtige Aufgaben, damit der Staat handlungsfähig bleibt. Deshalb stehen sie mit ihm in einem Treueverhältnis und können zum Beispiel nicht einfach so streiken. Im Gegenzug bekommen die Beamten vom Staat lebenslange finanzielle Sicherheit und Privilegien bei den Sozialleistungen. Man spricht auch von der staatlichen „Fürsorgepflicht“: Beamte sollen sich frei von Existenzsorgen ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können.

Grundgesetz wird nicht konkret

Auf diesen Grundsatz verweist auch Artikel 33 des Grundgesetzes, verbietet den Beamtenstreik aber nicht explizit. In Absatz 5 heißt es: „Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.“ Diese Grundsätze wurden nicht vom Parlament beschlossen, sondern gehen bis auf die Weimarer Republik und früher zurück. Zu diesen Grundsätzen gehört auch ein Streikverbot.

Bundesverfassungsgericht wies Klage ab

Vier Lehrkräfte klagten gegen dieses Streikverbot vor dem Bundesverfassungsgericht. Ihre Argumentation: Das Streikverbot sei nur für die Beamten sinnvoll, die auch hoheitliche Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Polizisten der Soldaten. 2018 wiesen die Verfassungsrichter die Klage ab: Wer Beamter werden wolle, entscheide sich für das Gesamtpaket mit allen Rechten und Pflichten. Da dürfe es kein Rosinenpicken geben.

Ganz vom Arbeitskampf ausgeschlossen sind Beamte aber nicht. Sie können sich zum Beispiel an Aktionen beteiligen, für die sie nicht der Arbeit fernbleiben müssen. Das kann zum Beispiel eine Kundgebung in der Mittagspause sein, oft „Aktive Pause“ genannt. Solche „Aktiven Pausen“ sind oft die Eskalationsstufe vor einem Warnstreik. Normale Beschäftigte müssen sich dafür bei Ihrem Arbeitnehmer „streikend melden.“ Beamten bleibt nur die Möglichkeit, für die Teilnahme am Streik Urlaub zu nehmen.

Von Niklas Jan Engelking