Wolfsburg

Die Ursache für das Feuer in der Obdachlosenunterkunft an der Borsigstraße in Wolfsburg ist geklärt. Brandermittler der Polizei haben das Gebäude am Mittwoch nochmals unter die Lupe genommen. Demnach handelte es sich um fahrlässige Brandstiftung. „Der Herd war nicht richtig ausgeschaltet“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Acht Bewohnerinnen und Bewohner mussten umziehen

Bei dem Brand am 15. Februar entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 100. 000 Euro. Neben der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, wurden Teile der Fassade des Gebäudes beschädigt sowie weitere Wohnungen durch Ruß unbewohnbar. Acht Bewohnerinnen und Bewohner mussten vorübergehend in andere Unterkünften der Siedlung umziehen. Die Ermittlungen werden nun an die Staatsanwaltschaft übergeben.

50 Feuerwehrleute löschten den Brand an der Borsigstraße

Ein Zeuge hatte damals die Feuerwehr gerufen, als die Wohnung schon lichterloh brannte. An der Rückseite des Gebäudes schlugen die Flammen bis unter das Dach des einstöckigen Hauses. Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg sowie die Ortsfeuerwehren Stadtmitte und Vorsfelde brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

Feuerwehrleute im Einsatz: Der Brand war innerhalb von 20 Minuten unter Kontrolle. Quelle: Feuerwehr Wolfsburg

Der mutmaßliche Verursacher befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr in seiner Wohnung, die Bewohner aus den übrigen Apartments konnten sich selbst retten. Ein Anwohner wurde von einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Von der Redaktion