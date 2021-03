Wohltberg

Gutes zu tun kann so lecker sein: Bernd Heine hat ein griechisches Restaurant in Wolfsburg unterstützt, indem er dort essen war – mit dem Wohnmobil.

Der Betreiber des Restaurants „Kutaki“ in der Kleingartenkolonie habe das Konzept noch gar nicht gekannt, erzählt Bernd Heine. Doch nachdem der VW-Mitarbeiter und begeisterte Camper sich dort schon mal griechisches Mittagessen auf die Arbeit bestellt hatte, war ihm klar: Das taugt auch für Wohnmobilausflüge.

Guter Start: Zur Vorspeise gab es Weißbrot mit Dips. Dann folgten Souvlaki, Hähnchenspieße, Gyros, Steak, Salate ... Quelle: Roland Hermstein

Er fragte also beim Restaurant an und postete den Flyer in einer Facebook-Gruppe, in der sich Fans des Wohnmobildinners über gute Einkehrmöglichkeiten austauschen.

Gleich drei Wohnmobile fahren vor

Ein erster Erfolg zeigte sich schon an diesem Wochenende: Außer Bernd Heine und seiner Freundin Carola Margenberg hatten noch zwei weitere Partien mit Wohnmobil ihren Weg in die Kleingartenkolonie gefunden.

Der Plan geht auf: Schon am Samstag war Heine nicht der einzige Besucher im Wohnmobil. Quelle: Roland Hermstein

„Ich gehöre zu der Gattung, die gerne essen geht“, erklärt Heine seine Motivation. Und wenn das nicht geht, fährt er eben mit seinem eigenen Tisch vor. Der Unterschied zum Liefern-Lassen liegt für den 57-Jährigen auf der Hand: „Die Atmosphäre! Es ist schöner, direkt vorm Restaurant zu essen – zu Hause ist es so alltäglich. Und wenn man dann noch aus dem Fenster guckt und die anderen Wohnmobile sieht, kommt richtig Urlaubsstimmung auf.“

„Wir wurden sehr herzlich aufgenommen“

So konnten die beiden auch ihren Abend bei „Kutaki“ in vollen Zügen genießen und blieben insgesamt fast sechs Stunden, in denen sie Gyros, Hähnchenspieße, Steak, Bauernsalat, Krautsalat, Souvlaki, Weißbrot, Dips und Nachtisch verspeisten. „Es war super klasse! Und wir wurden sehr herzlich aufgenommen“, lobt Heine.

„Es war super klasse!“: Insgesamt fast sechs Stunden blieben Heine und Margenberg auf dem Parkplatz und ließen sich bewirten. Quelle: Roland Hermstein

Nur die Einladung, bis zum Frühstück zu bleiben – und so dem Ouzo noch etwas zusagen zu können –, mussten die Gäste ausschlagen. Aber Heine tröstet sich: Einem erneuten Besuch steht ja nichts im Wege.

Bis dahin will er die Werbetrommel auf Facebook rühren: „Es gibt genügend Wohnmobilbesitzer in der Region, die dann vielleicht auch mal hinfahren und die Gastronomie hier unterstützen.“

Von Frederike Müller