Wolfsburg

Die Gewinner des diesjährigen Urlaubsfoto-Wettbewerbs von AZ und WAZ stehen fest: Michael Furchner (48) aus Hehlingen konnte den Wettbewerb mit seiner Aufnahme von der Milchstraße über dem Brocken für sich entscheiden. In der Endauswahl der besten zehn bekam er von den Lesern die meisten Stimmen und kann sich jetzt über ein entspanntes Wochenende im Parkhotel Bad Harzburg freuen. Nur knapp dahinter landete das Foto von Mareike Heinecke aus Wesendorf. Auf den dritten Platz wählten die Leser das Bild von Claudia Thomforde aus Leiferde.

Für das Siegerfoto fuhr Furchner nachts mit dem E-Bike auf den Brocken

Furchners Siegerbild entstand gegen ein Uhr nachts auf dem Brocken. „Die Milchstraße ist dort nur zwischen März und August sichtbar und am besten bei Neumond“, berichtet der Hehlinger. Er fuhr mehrfach mit dem E-Bike die rund sieben Kilometer lange Strecke auf den Brocken, um schlussendlich das perfekte Foto zu haben. Das Panoramabild setzt sich aus sieben Einzelbildern zusammen.

Anzeige

Die Gewinner des Urlaubsfoto-Wettbewerbs – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die Leser von AZ und WAZ haben abgestimmt: Michael Furchner aus Hehlingen gewinnt mit seinem Bild von der Milchstraße über dem Brocken den Urlaubsfoto-Wettbewerb. Die Entscheidung war denkbar knapp.

Die Fotografie ist für Furchner ein großes Hobby, weshalb er auch über ein gutes Equipment verfügt. Das habe ihm bei der Aufnahme auf dem Brocken geholfen. Aber: „Ich habe mir mit Videos auf YouTube alles selber beigebracht“, betont der Hehlinger.

Die Entscheidung beim Urlaubswettbewerb von AZ und WAZ war denkbar eng

Die Entscheidung für seinen Sieg war denkbar knapp: Furchner bekam in der Endauswahl der besten zehn Fotos 17,9 Prozent der Stimmen. Nur eine Stimme weniger erhielt das Foto von Mareike Heinecke, das zwei Menschen in Turnpose beim Sonnenuntergang am Strand zeigt. Sie kann sich über Platz zwei und einen Gutschein im Wert von 200 Euro für einen Bau- und Gartenmarkt freuen. Claudia Thomforde bekam für ihr Selfie mit einem Schaf auf Amrum 16,7 Prozent der Stimmen. Auch sie erhält einen Gutschein.

Insgesamt sind 220 Fotos beim Urlaubsfoto-Wettbewerb von AZ und WAZ eingegangen. Sie zeigen: Viele Gifhorner und Wolfsburger haben trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie schöne, witzige und spektakuläre Momente in der Heimat erlebt.

Von Melanie Köster