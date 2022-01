Wolfsburg

Endlich – die Gewinner der Urlaubsfoto-Aktion der WAZ in Kooperation mit der WMG stehen fest. Coronabedingt verzögerte sich leider die Auswertung.

Von August bis Ende September trudelten im zweiten Corona-Sommer wieder viele hundert Fotos in der Redaktion ein. Trotz der Pandemie reisten viele Wolfsburger ins Ausland, auffällig aber: die ganz exotischen, weit weggelegenen Urlaubsorte wurden nicht so sehr angesteuert – vermutlich auch wegen der Pandemie. Das Hauptsieger-Foto stammt von Saskia Sassarra aus Tappenbeck. Das Foto entstand im Kroatien Urlaub beim Tauchen in einer Höhle an der Küste bei Pula.

Sommer unter Wasser: An einer Höhle in Pula-Kroatien hat Jhonnes Marques dieses Foto geschossen. Das Bild reichte Saskia Sassarra aus Tappenbeck ein. Quelle: Jhonnes Marques

Lesen Sie auch Winter vor 25 Jahren: Mega-Eisparty auf dem zugefrorenen Schillerteich

Die WAZ hat zusätzlich mit der WMG die schönsten Urlaubsfotos aus Wolfsburg prämiert: Den ersten Platz belegt das Foto von Thomas Zhuber von Okróg. Er fotografierte ein Cocktailglas mit Strohhalm vor den Schornsteinen des VW-Kraftwerkes auf der Autostadt-Insel „Cool Summer Island“. „Wir haben coronabedingt den Urlaub in Wolfsburg verbracht. Das Foto entstand ganz spontan“, sagt Zhuber von Okróg.

Urlaubsfoto-Aktion – das schönste Wolfsburg-Motiv: Das ist Platz ein

Sommer in meiner Stadt: Ergänzt wird das Wahrzeichen der Stadt durch einen fünften Schlot - der Strohhalm eines Sommercocktails. Quelle: Thomas Zhuber von Okróg

Der zweite Preis geht an Roland Haake – er machte ein Foto vom VW-Bad, als gerade ein sommerliches Gewitter einsetzte. „Ich war der letzte Gast im Bad “, erinnert er sich. Und Platz drei belegt Mario Bardelli mit seinem Foto von einem Sonnenuntergang am Allersee. „Das entstand beim Spaziergehen – auch ganz spontan“, sagt der Wolfsburger. Alle drei haben ihre Fotos übrigens mit einer Handy-Kamera geschossen.

Urlaubsfoto-Aktion – das schönste Wolfsburg-Motiv: Das ist Platz zwei

Kurz vor knapp: Roland Haake wurde als letzter Schwimmer aus dem Wasser gefischt, bevor es im VW-Bad donnerte und blitzte. Quelle: Roland Haake

Alle Gewinner erhalten „We Card“-Gutscheine. Dieses Gutscheinsystem entwickelte die WMG im ersten Corona-Lockdown, um die Wolfsburger Wirtschaft zu unterstützen. In über 250 Geschäften, Museen, Freizeiteinrichtungen und Restaurants kann man die We-Card einlösen. „Und ab 1. Februar werden es noch mehr“, sagt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer, der die „We Cards“ (We steht für „Wolfsburg erleben“, aber auch für das englische „Wir“) an die Gewinner überreichte.

Gewinnübergabe Urlaubsfotoaktion (v. links): Claudia Jeske, Mario Bardelli, Roland Haake, Thomas Zhuber von Okrog und Jens Hofschröer. Quelle: Britta Schulze

Urlaubsfoto-Aktion – das schönste Wolfsburg-Motiv: Das ist Platz drei

Bei einem schönen Spaziergang am Allersee fing Mario Bardelli diesen Sonnenuntergang ein. Quelle: Mario Bardelli

Die WMG möchte die schönen Wolfsburg-Fotos übrigens auch für Marketing- und Social-Media-Kampagnen nutzen. Hofschröer: „Die Fotos sind toll und eine schöne Werbung für unsere Stadt.“

Von der Redaktion