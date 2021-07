Urlaub auf vier Rädern: Wolfsburger reisen mit Miet-Camper

32 Fahrzeuge umfasst die Flotte von „Hannes Camper“ in Helmstedt, das Unternehmen ist spezialisiert auf kompakte Reisemobile von Volkswagen und Citroen. Dabei gibt es verschiedene Größen und Ausstattungen, vom „Kleinen Hannes“ über den „Hunde-Hannes“ bis zum „Hannes Deluxe“. Sie alle können mit einem normalen PKW-Führerschein (Klasse B) gefahren werden. Wer sein Pferd, seine Motorräder oder sein Boot mit in den Urlaub nehmen will, kann ein Modell mit Anhängerkupplung wählen. Alle Modell verfügen immer über Radträger und Markise.

Frischwasser zum Auffüllen gibt es an vielen Tankstellen, Campingplätzen und an Stellplätzen mit Ver- und Entsorgungsstationen. Das Gleiche gilt für Strom. Falls das Gas knapp wird, lässt es sich ebenfalls an Tankstellen und den meisten Campingplätzen auffüllen.

Abgesehen von Camping- und Stellplätzen darf in Deutschland auch auf öffentlichen Parkplätzen oder am Straßenrand im Fahrzeug übernachtet werden, allerdings ist das genaugenommen nur zur „Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit“ gedacht. Wer das nutzt, sollte weder Camping-Möbel aufbauen, noch die Markise ausfahren – sonst könnte es Ärger geben.