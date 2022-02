Wolfsburg

Sturmwarnung für Wolfsburg: Ab Mittwochnachmittag soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes der Wind zunehmen – in der Nacht zu Donnerstag ist mit orkanartigen Böen zu rechnen. Am Donnerstag fällt der Unterricht für die Schüler an den allgemeinbildenden und den berufsbildenden Schulen in Wolfsburg deshalb aus. Auch die Wochenmärkte sind abgesagt. Der letzte Sturm Ende Januar hat einige Schäden in der VW-Stadt angerichtet.

Unwetter-Warnung: Sturm, Orkanböen und Gewitter erwartet

Der Deutsche Wetterdienst spricht von einem zunehmenden Südwestwind mit Sturmböen im Laufe des Mittwochs. Am Vormittag wird mit stürmischen Böen oder Sturmböen mit 65 bis 85 km/h (Bft 8 bis 9) aus südwestlicher Richtung gerechnet. In der Nacht zu Donnerstag soll der Wind dann noch mehr zunehmen und ein schwerer Weststurm aufziehen. Im Binnenland werden schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 km/h (Bft 10) erwartet, in Schauer- und Gewitternähe teils orkanartige Böen um 110 km/h (Bft 11).

Kein Unterricht am Donnerstag

Die Stadt gab am Abend bekannt, dass aufgrund der Orkanböen die Pflicht zum Schulbesuch an den allgemeinbildenden Schulen und den berufsbildenden Schulen in Wolfsburg am Donnerstag, 17. Februar, ausfällt. Eltern wird freigestellt, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht.

Die Notbetreuung in Schulen wird in eingeschränkter Form angeboten. Bei der Betreuung in den Kindertagesstätten ist laut der Stadt ebenso mit witterungsbedingten Ausfällen zu rechnen, da viele Erzieherinnen und Erzieher aus dem Umland Wolfsburgs kommen. Eltern werden daher gebeten, möglichst telefonisch erreichbar zu sein und die Notbetreuung nur in dringenden Fällen wahrzunehmen.

Steimker Berg: Ende Januar krachte eine Buche während des Sturmtiefs „Nadia“ in ein Wohnhaus. Quelle: Britta Schulze

Zur Wetterlage: Sturmtiefs ziehen vom Atlantik über die Nordsee zur Ostsee. Mit einer zunehmend stürmischen westlichen Strömung wird anfangs milde, am Donnerstag kältere Meeresluft nach Niedersachsen geführt. Auch in der Nacht von Freitag auf Samstag soll’s erneut stürmisch werden.

Wochenmärkte fallen aus

Die Stadt hat aufgrund der Sturmwarnung vorsorglich die Wochenmärkte am Donnerstag, 17. Februar, auf dem Hansaplatz und in Westhagen abgesagt. Außerdem fällt auch das Format „Ansprechbar“ mit Oberbürgermeister Dennis Weilmann aus.

Sturm „Nadia“ richtete Ende Januar Schäden in Wolfsburg an

Ende Januar zog über Wolfsburg das Sturmtief „Nadia“ hinweg und sorgte für mehr als ein Dutzend Einsätze für die Wolfsburger Feuerwehren. Unter anderem entwurzelte der Wind eine riesige Buche am Steimker Berg, der Baum krachte auf ein Wohnhaus, zerstörte Fensterscheiben und Vordach. Verletzt wurde niemand. Zudem zerstörte der Sturm das Corona-Testzelt auf dem VW-Parkplatz gegenüber von Burger King.

