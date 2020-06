Unwetter in Wolfsburg: Straßen unter Wasser, Keller laufen voll

Wolfsburg

Das heftige Unwetter am Samstagabend hat den Feuerwehren rund um Wolfsburg arbeitsreiche Stunden beschert. Die Berufsfeuerwehr meldete „Land unter“, die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren mussten bis tief in die Nacht überflutete Keller leerpumpen. Nur einer freute sich: Der neunjährige Lio Hilfiker aus Velstove konnte mit seinem knallroten Boot über die Straße Diekwanne paddeln – unterstützt von Papa Andreas.

Bereits am Nachmittag meldete das Hallenbad mit Blick auf die Wettervorhersage: „Unser Open Air-Kino im Biergarten wird auf den 25. Juni verschoben.“ Als die Gewitterwolken immer dunkler und bedrohlicher wurden, besetzten die Feuerwehren ihre vier strategisch wichtigen Punkte im Stadtgebiet: Vorsfelde, Fallersleben, Hehlingen und Heiligendorf. Viel zu tun hatten vor allem die Einsatzkräfte in Vorsfelde und Hehlingen – „wir haben immer wieder Keller ausgepumpt“, berichtet ein Feuerwehrmann.

In der Carl-Grete-Straße soll ein Keller 70 Zentimeter hoch unter Wasser gestanden haben. Im Internet kursieren Videos von der Überschwemmung der Eisenbahnunterführung in der Vorsfelder Südstadt: Ein Passat scheint auf der Straße zu schwimmen. Auch die Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg war überflutet.

Massive Probleme mit Hochwasser gab es außerdem am Reislinger Windberg und in der Nordstadt. Dort Kinder standen Kinder kniehoch im Wasser. So wie in Velstove, wo der kleine Lio mit dem Boot über die Anwohnerstraße paddelte. Detlef Heubach, Leiter der benachbarten Kita „Regenbogenland“, berichtet vom „ersten Wassereinbruch überhaupt“.

Weiteres Problem: Viele Hausbesitzer bemerkten erst am Sonntagmorgen, dass ihr Keller unter Wasser stand. Und riefen wieder die Feuerwehr: „Wir hatten auch am Sonntag einiges zu tun“, bestätigte Daniel Lieske, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehren in Wolfsburg, der WAZ. Auch die Feuerwehren der Samtgemeinde Velpke hatten wegen des Unwetters viel zu tun. „Insgesamt 18 Einsätze“ registrierte Mirko Wogatzki, Pressesprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Velpke.

Öltanks in Mackendorf gerettet

Am schlimmsten erwischte es einen Hausbesitzer in Mackendorf: „Durch den Druck der Wassermassen wurde die Schutzwand zu den Öltanks zerstört, so dass die Öltanks aufgeschwemmt und zu kippen drohten“, so Wogatzki. Die Einsatzkräfte hätten die Öltanks zum Glück stabilisieren können. Und retteten nebenbei aus dem Teich entwischte Goldfische. Nur im Raum Lehre blieb es ruhig: „Wir hatten nur ein bisschen Regen und keinen einzigen Einsatz“, berichtete der dortige Feuerwehrsprecher Rainer Madsack.

Von Carsten Bischof