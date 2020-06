Wolfsburger Feuerwehren ziehen Bilanz: So stark traf das Unwetter die Stadt

Wolfsburg

Riesige Wassermassen innerhalb kürzester Zeit: Insgesamt sind wegen des schweren Unwettertiefs „Juliane“ am Samstagabend 404 Notrufe aus Wolfsburg und Helmstedt bei der Leitstelle der Feuerwehr eingegangen. Alleine in Wolfsburg sind die Berufsfeuerwehr, das Technische Hilfswerk und die 20 Freiwilligen Wehren am Samstagabend zu 281 Einsätzen ausgerückt.

Vor allem der Norden betroffen

Rund 250 Einsatzkräfte waren im Einsatz. „Im Prinzip ging es immer um Wasser im Keller“, berichtet Daniel Lieske, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehren. Dabei waren besonders die Wolfsburger Kernstadt, die Nordstadt, Reislingen und Vorsfelde betroffen. „In den Ortsteile im südlichen Stadtgebiet gab es deutlich weniger Einsätze“, sagt Lieske. Menschen kamen nicht zu Schaden und auch Sturmschäden entstanden durch „Juliane“ nicht.

Anzeige

Wasser stand bis zur Decke

Der wahrscheinlich spektakulärste Einsatz fand am Reislinger Windberg statt: In einem Reihenhaus war ein Keller bis zur Decke mit Wasser vollgelaufen. „Das Wasser kam durch den Garten und hat die Kellerfenster zerborsten“, berichtet Lieske. Besonders dramatisch für die Bewohner: Der Keller war als Wohnraum eingerichtet.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Bildergalerie zum Unwetter am Samstag

Zur Galerie Massive Regenfälle haben am Samstag zahlreiche Keller in Wolfsburg geflutet. Die Feuerwehren waren bis tief in die Nacht im Einsatz

Bei der Vorsfelder Feuerwehr verzeichnet Ortsbrandmeister Markus Büttner insgesamt 70 Einsätze in den Stadtteilen Wendschott, Vorsfelde, Velstove, Brackstedt und Warmenau. „Wir hatten zwar sehr viele Einsätze, aber das Meiste war relativ unspektakulär“, bilanziert Büttner. Dafür bekam ein Video aus der überfluteten Eisenbahnunterführung in Vorsfelde viel Aufmerksamkeit in den Sozialen Medien.

Feuerwehr bittet um Verständnis

Auch die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte war am Samstag lange im Einsatz: „Um kurz nach 18 Uhr ging der erste Notruf ein und um halb zwei waren wir zurück auf der Wache“, berichtet Ortsbrandmeister Mirko De Stefano. Vor allem der Hellwinkel sei stark betroffen gewesen. Am Sonntag fielen weitere Einsätze an, unter anderem musste die Feuerwehr am Nachmittag rund 60 Kubikmeter Wasser aus einer Tiefgarage pumpen. De Stefano bittet diejenigen um Verständnis, die länger auf die Feuerwehr warten mussten: „Es ist schwer für die Anwohner, die um ihr eigenes Hab und Gut bangen. Wir müssen die Einsätze aber nach ihrer Priorität abarbeiten.“

Schadenhöhe noch unklar

Die Stadt ist aktuell noch damit beschäftigt, die Schäden durch das Unwetter aufzunehmen. In vielen Fällen ginge es um undichte Dächer und Wassereinbrüche in Kellern und Erdgeschossen, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann. Das Alvar-Aalto-Kulturhaus ist gleich in mehreren Bereichen betroffen: Im Bistro, im Flur im Erdgeschoss und in der Außentoilettenanlage. Außerdem traf das Unwetter unter anderem die Kantine und Verwaltung des Scharoun-Theaters und mehrere Schulen. Die Grünanlagen verschonte das Unwetter hingegen weitestgehend. „Eine Schadenhöhe kann zur Zeit noch nicht beziffert werden“, sagt Wichmann.

Stadtrat Andreas Bauer bedankte sich am Montag bei den Einsatzkräften: „Mit dieser professionellen Unterstützung konnte in vielen betroffenen Haushalten, Gebäuden und auf den Straßen in unserer Stadt größerer Schaden verhindert werden.“

Lesen Sie auch

Von Melanie Köster