Wolfsburg

Starkregen – dieses Wort lässt viele Wolfsburger nervös werden, selbst wenn die Folgen in unserer Region noch nie so massiv waren wie jetzt bei Tief Bernd im Westen Deutschlands. Auch die Fachleute vor Ort sind alarmiert. „So ein Unwetter mit so vielen Todesfällen habe ich in Deutschland noch nicht erlebt. Regen hat eine neue Dimension – wir müssen andere Szenarien als bisher als vorstellbar erachten“, sagt Gerhard Meier, Chef der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB).

Video vom Starkregen in der Region rund um Wolfsburg 2020:

Immer mehr Maßnahmen gegen Überflutungen wurden seit der Jahrtausendwende in Wolfsburg in Angriff genommen. Nach dem letzten, heftigen Starkregen am 13. Juni 2020 gründete sich zudem eine Arbeitsgruppe, die nach Wegen für das Wasser sucht. Denn die unterirdischen Kapazitäten der Rohrleitungen sind nicht unendlich erweiterbar. Noteinläufe, die bereits auf dem Windberg geschaffen wurden, sind weitere Bausteine. Der wichtigste Lösungsversuch: Notwasserwege. Die Mengen, die nicht ablaufen können, sollen möglichst zusätzlich in oberirdischen Schneisen vorbei an den Häusern geleitet werden. In Neubaugebieten machbar, in historisch gewachsenen Stadt- und Ortsteilen meist schwierig – aber unausweichlich, mahnt Meier. So wurde zum Beispiel im Mooranger in Nordsteimke ein Lenkungs-Element eingebaut. Rund 160 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, deren Keller oder Häuser vollgelaufen sind, hat die Arbeitsgruppe bisher erhalten. Die meisten werden in erster Linie beraten, wie sie ihr Hab und Gut selbst schützen können – durch Veränderungen an Kellereingängen oder Hofeinfahrten zum Beispiel. „Wir müssen künftig damit leben, dass wir nicht alles Wasser unter die Erde bringen“, sagt der WEB-Chef.

WEB-Leiter: Dr. Gerhard Meier hat im Netzwerk der Entwässerungsbetriebe seine Hilfe bei der Bewältigung der Schäden im Westen Deutschlands angeboten. Quelle: Mike Vogelsang

Überschwemmungsgebiete sind rund um Flussläufe nichts Neues. Aber sie wachsen. Seit dem Jahrhunderthochwasser 2002 ist deshalb schon einiges passiert: Die Talsperre Sülfeld und der Stau-Bahndamm in Ehmen wurden errichtet, die Mühlenriede wurde und die Aller wird noch renaturiert, um die Fließgeschwindigkeiten zu senken. Silke Westphalen vom Aller-Ohre-Verband hat immer ein Auge auf die Pegelstände. Die sind zurzeit unproblematisch – der Regen hat nur dafür gesorgt, dass der niedrige Wasserstand auf ein normales Maß gestiegen ist. „Früher als sonst, nämlich schon seit eineinhalb Wochen, sind wir trotzdem mit Mähbooten unterwegs, um Gassen in die Aller zu schneiden“, sagt Westphalen. Start war in Wolfsburg, jetzt laufen die Arbeiten bei Dannenbüttel, an der Ise und der kleinen Aller.

Aller-Ohre-Verband: Silke Westphalen koordiniert schon seit mehr als fünf Jahren Renaturierungsarbeiten an verschiedenen Stellen des Flusslaufs. Quelle: Manfred Hensel

Westphalen ist übrigens quasi aus familiären Gründen Fachfrau: Sie stammt aus Köln, ihre Mutter lebt fast direkt am Rhein und wird durch eine Hochwasser-Mauer geschützt, die quer durch ihren Garten verläuft. Diese könne allerdings nicht verhindern, dass Druckwasser in die Keller läuft, wenn die Pegel steigen, erzählt die Verbandschefin.

Hilfskräfte bleiben in Rufbereitschaft

Wasser sucht sich immer seinen Weg. Seine zerstörerische Kraft sei unbändiger als die des Feuers, sagt Daniel Lieske, Pressesprecher des Feuerwehrverbands in Wolfsburg. „Feuer können wir mit Wasser bekämpfen, aber Wasser können wir nur bedingt bremsen oder lenken“, sagt er. „Wir wehren ab, so gut es geht – für alles andere sind bauliche Maßnahmen notwendig.“ Trotzdem sind die Einsatzkräfte jederzeit bereit zur Hilfeleistung auszurücken, auch nach Nordrhein-Westfalen. „Aber bisher hat uns noch keine Anfrage des Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz erreicht. Wir sind wegen der Distanz nicht die erste Wahl – beim Elbhochwasser 2013 waren wir näher dran.“ Wie schon Wolfsburger THW bleibt auch die Feuerwehr in Rufbereitschaft.

Zeichen des Mitgefühls mit den Opfern der Unwetter-Katastrophe: Am Lehrschen Rathaus wehen die Fahnen auf Halbmast. Quelle: Gemeinde Lehre

Um zumindest ein Zeichen des Mitgefühls zu senden, sind Feuerwehrfahrzeuge in Wolfsburg mit Trauerflor unterwegs. Am Rathaus in der Gemeinde Lehre wehen die Fahnen auf Halbmast und Bürgermeister Andreas Busch appelliert: „Geldspenden sind bei der Aktion „Deutschland hilft“, einem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, sinnvoll angelegt. Das geht auch online über www.aktion-deutschland-hilft.de.“

Die Diakonie Wolfsburg wird 10 000 Euro an die Katastrophenhilfe der Diakonie in Deutschland spenden und Mitarbeitende haben sich auch für tatkräftige Hilfe vor Ort zur Verfügung gestellt, falls Bedarf besteht. „Wir stehen im Austausch mit den lokalen Behörden und der Diakonie in Koblenz“, erklärt Vorstand Ralf-Werner Günter. Hilfe hat übrigens auch WEB-Chef Gerhard Meier über eine Hotline angeboten: „Wir stehen im Netzwerk der Entwässerungsbetriebe mit Fachleuten und Gerät bereit.“

Von Andrea Müller-Kudelka