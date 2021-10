Wolfsburg

Mit „Lustig, aber wahr!“ startete am Freitagabend das Veranstaltungsprogramm im Congresspark nach der Coronapause. Wo vor wenigen Wochen noch Impfungen gegeben wurde, unterhielt nun der Comedian Bastian Bielendorfer mit seinem Programm ein vergnügtes, ohne Abstand sitzendes Publikum. Die 2G-Regel machte es möglich.

Er habe sich Gedanken gemacht, ob er die Coronazeit in sein Programm einarbeiten solle, erklärte Bielendorfer, habe sich aber dagegen entschieden. „Lasst uns einfach Urlaub von der Realität machen“, sagte er. Mit seinem aktuellen Programm gelang das dann auf sehr gute und höchst unterhaltsame Weise.

Langwierige Einlasskontrolle für Veranstaltung mit 2G-Regeln

Dabei war der Start der Veranstaltung etwas hakelig. Zum einen war die Schlange vor dem Congresspark ziemlich lang. Die Einlasskontrolle zog sich bis zum Veranstaltungsbeginn. Das war allerdings am Ende nicht so schlimm, denn der Comedian selbst kam nach eigener Ansage erst 20.05 Uhr im Congresspark an.

Bildergalerie vom Auftritt im Congresspark:

Zur Galerie Der Comedian Bastian Bielendorfer erzählte dem Publikum im Congresspark mit überspitzten Pointen aus seinem Leben als Kind zweier Lehrer.

„Ich habe jetzt achteinhalb Stunden von Köln hierher gebraucht“, verkündete er. Doch der Frohnatur war kein Stress anzumerken. Gut gelaunt stieg er in sein Programm ein mit seinem fröhlichen Plauderton, der die Zeit im Flug vergehen ließ und für sehr viele Lacher sorgte.

Der Bielendorfer erzählt auf humorvolle Weise aus seinem Leben

Manchmal sorgten auch die Lacher für Lacher. Ein Gast im Publikum lachte so herzhaft, dass das nicht nur für das Publikum, sondern auch für den Künstler ansteckend war. „Kann ich das als Klingelton haben?“, fragte er.

In „Lustig, aber wahr!“ erzählte Bielendorfer aus seinem Leben vor allem als Kind zweier Lehrer, die auch noch an seinen Schulen unterrichteten, über seine tofte Oma, die er unter anderem als „Eierlikör-Terminator“ bezeichnete oder seinen Mops Otto, über den man in der Hundeschule gesagt habe, mehr als Sitz und Platz könne man ihm eh nicht beibringen.

Der Vater des Comedian hat speziellen Humor

Der in Gelsenkirchen aufgewachsene Comedian bewahrte sich in reinem Hochdeutsch einen Ruhrpott-Twang, was ihn noch ein Stückchen sympathischer machte. Da litt man als Publikum umso mehr mit, wenn er über den speziellen Humor seines Vaters erzählte. Einmal habe er ihn in Unterwäsche zur Schule geschickt, weil angeblich Tag der Solidarität mit den Kindern in Afrika sei.

Die Karriere des Komikers beginnt bei Günther Jauch

Bastian Bielendorfers Leben ist ein gutes Programm. Es klingt manchmal auch ohne überspitzte Pointen fast unglaublich. Allein schon der Beginn seiner Karriere ist kaum auszudenken. Er war 2010 Kandidat bei „Wer wird Millionär?“. Als er seinen Vater schon bei der 8000-Euro-Frage anrief, gab der nur kurz und knapp die Antwort und legte enttäuscht wieder auf, weil sein Sohn schon so früh den Telefonjoker gebraucht habe.

Die Situation fand nicht nur Moderator Günther Jauch skurril. Auch der Piper-Verlag wurde aufmerksam und bot einen Buch-Vertrag für das Lehrerkind an. Es folgten mehrere Bücher und TV-Auftritte. Nun ist er mit seinem zweiten Soloprogramm unterwegs, das beim Publikum in Wolfsburg sehr gut ankam. Mit begeistertem Applaus wurde der Comedian am Ende verabschiedet.

Von Robert Stockamp