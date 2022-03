Wolfsburg

Bisher kamen viele Familien aus der Ukraine aus eigenem Antrieb nach Wolfsburg, mehr als 500 Menschen, aber noch haben sich vermutlich gar nicht alle registrieren lassen. Seit Montag weist nun die Landeshauptstadt Hannover dem Standort zusätzlich Geflüchtete zu – vorerst 13 pro Tag.

Auffang-Station ab Freitag in Betrieb

„In Hannover kommen täglich rund 500 Personen an“, erläutert Stadträtin Monika Müller. Das entspreche zwar den Erwartungen, die ungewisse Lage im Kriegsgebiet lässt vorerst aber nicht auf eine Verbesserung der Situation hoffen. Deshalb prüft die Stadt Wolfsburg am Freitag vorsorglich sechs Turnhallen auf ihre Eignung für eine Unterbringung. Gleichzeitig eröffnet die Auffang-Station in der Turnhalle der BBS an der Dieselstraße.

Auffangstation: Die Turnhalle der BBS in der Dieselstraße diente schon 2015 vorübergehend als Ankunftszentrum. Quelle: Roland Hermstein (Archiv)

132 Plätze soll es dort geben – für die kurzfristige Unterbringung. Diese Anlaufstelle wird 24 Stunden erreichbar sein, so dass auch Menschen, die nachts am Bahnhof ankommen, ein Ziel haben. Die Hilfsbereitschaft sei weiterhin groß, so Müller. „Täglich erreichen uns 20 bis 40 Emails – wir konnten noch nicht alle abarbeiten“, sagt sie. Auch deshalb steht noch gar nicht fest, ob die Turnhallen gebraucht werden. „Aber wir müssen vorbereitet sein“, sagt die Stadträtin.

Stadt mietet Wohnungen an

Insgesamt 350 Menschen könnten nach und nach in möblierte Wohnungen einziehen, die die Stadtverwaltung vorher allerdings prüfen müsse – denn sie werden vom Sozialamt angemietet, nicht von den Personen, die dort einziehen. 95 Wohnungen hat die Neuland angeboten, 17 VW Immobilien. „Wir hoffen, dass weitere Wohnungsgesellschaften und Privatleute auf uns zukommen“, sagt Müller. Die Flüchtlings-Unterkunft im Heinenkamp gebe es zwar auch noch, aber dort sei die Heizungssituation schwierig – die laute Pumpe springe bei kalte Temperaturen auch nachts immer wieder an. Und die Hoteliers könnten nur kleine Gruppen vorübergehend aufnehmen.

„Der nächste Schritt wird die Organisation in Kitas und Schulen sein“, so Müller. Der Berufliche Hintergrund der Erwachsenen werde auch geprüft, eine Beschäftigung setze aber Kenntnisse der deutschen Sprache voraus.

Von Andrea Müller-Kudelka