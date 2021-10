Wolfsburg

Eine emotional eindrückliche Inszenierung zeigte das Theater für Niedersachsen am Donnerstagabend in Wolfsburg. Anke Kells Bühnenadaption von Arno Geigers Erfolgsroman „Unter der Drachenwand“ sahen im Scharoun Theater vor allem jede Menge Schüler. Denn die Geschichte über einen verwundeten Soldaten im Zweiten Weltkrieg ist obligatorische Lektüre für den diesjährigen Abiturjahrgang.

Bühne und Kostüme erzeugen eine bedrohliche Stimmung

Das Stück spielt 1944 in der Gemeinde Mondsee bei St. Lorenz am gleichnamigen Gewässer. Die heutige Feriendestination hat Telse Hand (Bühne und Kostüme) in eine bedrohliche, graue Landschaft verwandelt, ständig in leichten Nebel gehalten. Auch die Kostüme sind grau und dreckig gehalten. Im Hintergrund leuchtet die Silhouette der Bergwand in scharfem weißen Licht.

Emotional eindrückliche Inszenierung im Scharoun Theater in Wolfsburg: Das Theater für Niedersachsen erzählte mit dem Stück „Unter der Drachenwand" die Geschichte eines verwundeten Soldaten im Zweiten Weltkrieg.

Großartiges Spiel des Hauptdarstellers

In diese Welt begibt sich Veit Kolbe (Jonas Kling), der verletzt von der Ostfront kommt. Neben der körperlichen Verletzung bringt er noch das mit, was erst 40 Jahre später als Erkrankung anerkannt wird: eine posttraumatische Belastungsstörung. Die zeigt sich nicht nur durch das großartige Spiel von Kling, sondern manchmal auch durch laute unangenehme Geräusche aus dem Off.

Briefe über Sehnsucht und Leid im Zweiten Weltkrieg

Nicht weit ist die Gemeinde Schwarzindien. In der dortigen Mädchenschule lebt auch Nanni (Marisa Wojtkowiak) die aus ungeklärten Gründen von der Drachenwand in den Tod stürzt. Veit findet irgendwann die Briefe ihres Cousins Kurt. In dem Stück liest Nanni die Briefe als geisterhafte Gestalt auf der Drachenwand selbst vor. Sie erzählen von der Sehnsucht zueinander und dem Leid des Krieges.

Viele weitere Briefe sind in die Geschichte eingewoben. Unter anderem die des jüdischen Zahntechnikers Oskar Meyer, die in der Aufführung von Martin Schwartengräber aus dem Off vorgelesen werden. Meyer beschreibt seine Flucht vor den Nazis und einen unglaublichen Leidensweg.

Einzelschicksale zeigen die Grausamkeit des Krieges

In der Inszenierung von Beka Savic verdichten sich die verschiedenen Leidenswege zu einem betroffen machenden, schauderhaften Gesamtbild, das zeigt, wie grausam Krieg ist. Durch die nahe beschriebenen Einzelschicksale kommt man dem Leid sehr nahe. Zwei Protagonisten verkörpern die Brutalität in Menschenform: Die Quartiersfrau Dohm (Simone Mende) und Veits Onkel, der Postenkommandant ist und von Gotthard Hauschild gespielt wird.

Zwischen allem bewegt sich Dohms Bruder (Moritz Nikolaus Koch), der Feingeist, der von allen nur Brasilianer genannt wird, weil er lange dort lebte. Er zerbricht innerlich an der Situation. Viel Leid erlebt auch Veits Geliebte Margot (Nina Carolin), die aus Briefen erfährt, wie in ihrer Heimat Darmstadt Verwandte und Freunde durch Angriffe sterben.

Gelungene Bühnenfassung eines großartigen Romans

Der Roman „Unter der Drachenwand“ ist großartig, die Bühnenfassung und die dargebotene schauspielerische Leistung ebenfalls. Erst zu Beginn der Spielzeit hatte diese Uraufführung Premiere. Das junge Publikum im Scharoun Theater nahm das somit noch ganz frische Stück sehr gut auf und applaudierte am Ende laut und ausdauernd.

Von Robert Stockamp