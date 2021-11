„Unser Haus“: Messe rund ums Bauen im Wolfsburger CongressPark

Wolfsburg

Die Messe „Unser Haus“ fand am Wochenende im CongressPark statt. Wegen der strengen Hygieneregeln hielt sich die Zahl der Besucher in Grenzen. Für die Aussteller habe sich der Aufwand trotzdem gelohnt. Denn die Besucher, die kamen, waren sehr an dem Angeboten interessiert.

„Wenn am Ende mindestens ein Kunde unterschreibt, hat sich der Aufwand schon gelohnt“, sagte Ina Drewes. Das familiengeführte Unternehmen Hans Drewes aus Tülau ist schon von Anfang an bei der Messe dabei. Die Entscheidung, auch dieses Mal zu kommen, sei nicht leicht gefallen. „Am Ende sind wir froh und dankbar, dass wir diese Gelegenheit bekommen haben“, erklärte Ina Drewes.

Direkter Kontakt ist wichtig

Eine Messe sei eine ganz andere Möglichkeit, seine potentiellen Kunden anzusprechen. So sah das auch Immobilienberater Klaus Weber vom Unternehmen Ihr Haus. Das Massivbau-Unternehmen aus Greve hat derzeit Objekte im Wolfsburger Baugebiet Sonnenkamp im Angebot.

Die Messe in Bildern:

Zur Galerie Für die Aussteller hat sich der Aufwand auch ohne große Publikumsströme gelohnt. Es wurden viele Beratungsgespräche geführt.

„Wir bieten natürlich auch Beratung über Video an“, erzählte Weber. Aber das persönliche Gespräch sei für den Verkäufer durch nichts zu ersetzen. „Verkauf geht immer auch über Emotionen. Der direkte Kontakt ist einfach durch nichts zu ersetzen.“

Wenig Vorlauf für die Organisatoren

Jens Rosenberg von der veranstaltenden Wolfsburger Agentur Move freute es sehr, dass die Aussteller mit dieser Einstellung in den CongressPark gekommen sind. Viel Vorlauf hatten sie in diesem Jahr nicht für die Organisation. „Wir haben sofort losgelegt, als klar war, dass das Impfzentrum wieder zurück gebaut wird“, erklärte Rosenberg.

Das Projekt „Sonnenkamp“: Klaus Weber von „Ihr Haus“ informierte darüber. Quelle: Roland Hermstein

Dieses Mal ist alles gut gegangen. Im vergangenen Jahr war die Messe nach viel Vorplanung mit allen Behörden und immer wieder angepasstem Hygienekonzept drei Tage vor Beginn abgesagt worden. Nun hat es geklappt: mit 2G-Regel am Einlass, Abständen im Innenraum und ständigem Masketragen. „Eine Mitarbeiterin ist den ganzen Tag ausschließlich unterwegs, um Kontaktflächen zu desinfizieren“, betonte Rosenberg.

Mehr als 20 Aussteller

Mehr als 20 Aussteller präsentierten ihre Angebote am Wochenende. Da war alles dabei: von der Finanzierung über die Bauplanung bis hin zur Umsetzung, eingeschlossen modernste Wärmedämmung und Photovoltaik. Wer wollte, konnte sich zum Beispiel ein Neubauprojekt komplett planen lassen bis hin zur Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln.

Parallel fanden an beiden Tagen Vorträge statt. Da ging es unter anderem um Smart Home, Wärmepumpen, Fördermittel und Finanzierung. Die Angebote wurden von den Besuchern gut angenommen. „Wir können unter diesen besonderen Umständen wirklich zufrieden sein“, sagte Jens Rosenberg. „So eine kleine übersichtliche Messe kann man guten Gewissens auch in diesen schwierigen Zeiten veranstalten.“

Wer auf der Messe nicht fündig geworden ist, konnte am Ende aber auf jeden Fall etwas mitnehmen: Schnellzeichner Jurij erstellte mit seinem Filzstift in Windeseile lustige Karikaturen der Besucher, die man kostenlos mitnehmen durfte.

Von Robert Stockamp