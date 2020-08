Wolfsburg/Velpke

Das Schicksal des 21-jährigen Mannes, der bei einem Badeunfall am Sonntag in Velpke tödlich verunglückte, berührt viele Wolfsburger. Der Unfall ist kein Einzelfall: Im Jahr 2019 ertranken laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) mindestens 417 Menschen in Deutschland. Rund die Hälfte von ihnen kam in Seen und Teichen ums Leben.

Dem DLRG-Bundesverband zufolge bergen insbesondere Binnengewässer ein großes Risiko: „Flüsse, Seen oder Kanäle sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen. Nur vergleichsweise wenige Gewässerstellen werden von Rettungsschwimmern bewacht“, sagte DLRG-Präsident Achim Haag im März dieses Jahres.

Auch in den vergangenen Jahren kam es in der Region zu Badeunfällen

Erst im vergangenen Jahr kamen zwei Männer im Alter von 34 und 20 Jahren im Gifhorner Tankumsee ums Leben, 2016 starb zudem ein 14-Jähriger im Allersee. Laut Norman Beres von der DLRG-Ortsgruppe Wolfsburg sind die Ursachen vielfältig: „Oft liegen Erschöpfung, eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten oder gesundheitliche Gründe vor.“ Auffällig ist: Laut DLRG-Statistik waren von den Ertrunkenen in den Jahren 2018 und 2019 rund 80 Prozent männlich.

Insbesondere die Badeunfälle mit jungen Menschen führt der Bundesverband auf mangelnde Schwimmkenntnisse zurück. Den Ermittlungen der Polizei zufolge konnte auch der in Velpke ertrunkene Wolfsburger nicht schwimmen.

Für den Schwimmlehrer Günter Schütte liegen die Ursachen dafür vor allem im System. So kämpfen die Wolfsburger Sportvereine einerseits mit langen Wartelisten bei Schwimmkursen für Kinder, andererseits findet der in den Schulen vorgesehene Schwimmunterricht oft nicht statt. „Es sind in erster Linie die Grundschulen gefragt, doch dort gibt es häufig keine Lehrer, die den dafür notwendigen Rettungsschein gemacht haben.“

Die weiterführenden Schulen lassen Nichtschwimmer oft nicht ins Wasser

Wenn es den Eltern dann nicht gelinge, selber einen Kurs für ihre Kinder zu organisieren, gehen diese ohne Vorkenntnisse an die weiterführenden Schulen. Die lassen Jugendliche ohne Schwimmerfahrung laut Schütte oft gar nicht ins Wasser: „Vielen Schulen ist das Risiko, Nichtschwimmer mitzunehmen, zu hoch. Auch, weil die früher übliche zweite Aufsichtskraft abgeschafft wurde. Zudem gab es in Deutschland bereits mehrere Gerichtsverfahren nach tödlichen Unfällen im Unterricht.“

Nicht wenige Wolfsburger beenden ihre Schulzeit daher, ohne richtig schwimmen zu können. Offizielle Zahlen gibt es nicht, Schütte schätzt aber, dass nach der Grundschule höchstens jedes zweite Kind sicher schwimmt und somit mindestens das Schwimmabzeichen in Bronze hat.

Wichtige Fähigkeit: Als sicherer Schwimmer gilt nur, wer mindestens das Schwimmabzeichen in Bronze hat. Quelle: Manfred Hensel

Jörg Meyer vom TV Jahn bestätigt Schüttes Kritik: Beim TV Jahn melden sich häufiger Eltern, deren Kinder einen Schwimmkurs belegen wollen, um am Unterricht der weiterführenden Schulen teilnehmen zu können. Der Verein bietet auch Kurse für Erwachsene an. Bei ihnen ist laut Meyer teilweise eine Hemmschwelle vorhanden: „Viele Leute trauen sich nicht zuzugeben, dass sie nicht schwimmen können.“

Erwachsene haben im Wasser oft Angst

Bei denjenigen, die beim TV Jahn einen Kurs für Erwachsene belegen, seien zudem nicht selten Ängste im Wasser vorhanden: „Sie haben teilweise als Kind schwimmen gelernt, trauen sich jetzt aber nicht mehr.“ Diesen Eindruck bestätigt auch DLRG-Sprecher Beres: „Viele haben zum Beispiel Angst, wenn ihr Kopf unter Wasser gelangt.“ Die Wolfsburger DLRG bietet einmal wöchentlich einen Kurs für Erwachsene an: „Maximal zehn Leute nehmen daran teil. Die Warteliste ist dreimal so lang.“

