Wolfsburg

Bei einem Unfall auf der Heßlinger Straße ist am Donnerstagnachmittag eine 56-jährige Radfahrerin verletzt worden. Der Fahrer eines Cabriolets nahm der Frau die Vorfahrt und brachte sie zu Fall – und fuhr dann einfach weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Radfahrerin prallt gegen ein Verkehrsschild und stürzt

Die Wolfsburgerin war mit ihrem Pedelec gegen 16.30 Uhr auf der Radspur auf der Heßlinger Straße in Richtung Berliner Brücke unterwegs. Kurz vor Erreichen der Allessandro-Volta-Straße bemerkte sie noch ein dunkles Cabriolet, welches sehr dicht an ihr vorbeifuhr. Anschließend bog das Cabriolet nach rechts in die Allessandro-Volta-Straße ab. „Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Pedelec-Fahrerin ihr Gefährt stark abbremsen, kam dabei ins Straucheln, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam zu Fall“, erklärte Polizeisprecher Thomas Figge. Die Frau verletzte sich zum Glück nur leicht. Der Cabriolet-Fahrer kümmerte sich weder um die Verletzte noch um den Unfall, sondern fuhr weiter.

Passanten und ein Busfahrer kümmern sich um die Verletzte

Aufmerksame Passanten eilten der Frau zu Hilfe und sorgten sich um die Verletzte. Auch der Fahrer eines Linienbusses hielt an und fragte nach dem Befinden der Radfahrerin. Am Pedelec der 56-Jährigen entstand Sachschaden, die Fahrerin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Die Polizei in Wolfsburg bittet den Busfahrer oder Businsassen sowie mögliche weitere Zeugen um Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und auf die Insassen unter Tel. 05361-46460.

Von der Redaktion