Unfallflucht am Nordkopf: Am Samstagabend gegen 19.40 Uhr nahm ein unbekannter Fahrer einem Linienbus die Vorfahrt. Bei der Vollbremsung des Busses wurden zwei Fahrgäste verletzt. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.

