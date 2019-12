Hattorf

Im Gegensatz zu den Autobahnen war es auf den Landstraßen am Freitagmorgen stellenweise glatt: Eine 19-Jährige aus Wolfenbüttel fuhr kurz vor 8 Uhr auf der Kreisstraße 74 von Hattorf in Richtung Flechtorf. In einer leichten Rechtskurve geriet ihr Wagen aufgrund von Straßenglätte ins Rutschen. Der Fiat drehte sich und prallte mit dem Heck gegen einen Baum.

Frau kam leicht verletzt ins Klinikum

Vier Einsatzkräfte der Feuerwehr Hattorf sicherten die Unglücksstelle. Die junge Frau erlitt bei dem Aufprall leichte Verletztungen und kam ins Klinikum. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Laut der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung war der Winterdienst am Freitag mit neun Streufahrzeugen wegen Glätte durch überfrierende Nässe im Einsatz.

In den nächsten Tagen mildere Temperaturen

Auch in der Nacht zu Samstag könnte es laut der Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes noch einmal stellenweise glatt werden auf den Straßen. Für Samstag und Sonntag werden dann deutlich mildere Temperaturen erwartet.

