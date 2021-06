Wolfsburg

Nach dem spektakulären Unfall, bei dem ein Wolfsburger Polizist mit seinem Chevrolet gegen einen Baum fuhr, wertet die Polizei nun Hinweise und Videos aus.

In den sozialen Medien hatten sich wie ein Buschfeuer Videos von dem Wagen verbreitet, wie er – noch heile – auf einer Strecke vor der VW-Arena beschleunigt und unter Lärm und Qualm an den Zuschauern vorbeirast. Das Videomaterial fand auch seinen Weg zur Wolfsburger Polizei. „Videos sind natürlich Beweismaterial und helfen uns immer“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

Bei wenigen Straftaten gibt es davon ein so reichhaltiges Angebot wie bei illegalen Autorennen. „Wenn jemand so spektakuläres Verhalten zeigt, legt er es auf Aufmerksamkeit von anderen an“, so Figge. „Aber wenn ich mich bei so etwas filmen lasse, muss ich damit rechnen, dass die Aufnahmen irgendwo wieder auftauchen. In Zeiten von Social Media ist das ja schon gang und gäbe.“

Polizeisprecher: „Wir haben eine Tuner-Szene in Wolfsburg“

Ganz überraschend kommen die Aufnahmen für die Polizei nicht. „Wir haben in Wolfsburg eine Tuner-Szene, die sich häufig an der VW-Arena trifft“, bestätigt Figge klar. Dabei sind nicht alle bauartlichen Veränderungen an Autos verboten. Wer sich eine Sondergenehmigung ausstellen lässt, ist auf der sicheren Seite. „Aber sobald der behördliche Stempel fehlt, ist der Wagen im Straßenverkehr nicht erlaubt.“

Und auch zugelassene Wagen dürfen natürlich nicht rasen. „Der Übergang von der Tuning-Szene zur Renn-Szene ist fließend“, weiß Figge. „Mit einem getunten Wagen will man ja auch zeigen: Was kann die Kiste?“

60 000 Euro Schaden: Der Wagen rammte einen Zaun und einen Baum. Quelle: privat

Obwohl die Polizei noch regelmäßig zur VW-Arena ausrücke, um die gepimpten Autos zu kontrollieren, habe es schon wildere Zeiten gegeben. Als noch der sogenannte „City-Ring“ als Einbahnstraße um die Innenstadt führte, gab es noch mehr Autorennen, erklärt der Polizeisprecher. Da kein Gegenverkehr zu erwarten war, lockte die Strecke wohl die Hobby-Raser an – seit die Verkehrsführung geändert wurde, gebe es „weniger Hinweise“ auf verbotene Rennen.

Häme auf Facebook: „Und so einer darf eine Waffe benutzen“

Der Fall des 22-jährigen Polizeibeamten, der mutmaßlich am Steuer saß, als sein Wagen gegen einen Baum und einen Zaun krachte, beschäftigt nicht nur die Polizei. In den sozialen Medien gehen die Reaktionen allerdings weit auseinander. „Hoffe, er ist seinen Job los, und den Lappen auch“, schreibt ein Facebook-User. „Ich denke, er erfüllt weder die charakterlichen Anforderungen, um Polizist zu sein und offenbar auch nicht um ein Kfz zu bewegen.“ Ein anderer ergänzt: „Und so einer darf eine Waffe benutzen.“

Andere bringen mehr Verständnis auf: „Auch ein Polizist ist nur ein Mensch der auch mal dumme Sachen macht“, schreibt ein anderer Kommentator. „Er wird draus lernen. Sollte er jedenfalls.“

Wieder andere sehen die Tuning-Szene zu Unrecht an den Pranger gestellt: „Das Problem liegt nicht in der Tuning-Szene, ein Tuner geht so nämlich nicht mit seinem Auto um und würde es so auch nicht behandeln! Das sind Poser, die sich profilieren wollen, mehr nicht!“

Wie es für den mutmaßlichen Unfallverursacher weitergeht, wird sich erst mit der Zeit herausstellen. Erst wenn der Fall strafrechtlich abgeschlossen ist, stehen gegebenenfalls disziplinar-rechtliche Maßnahmen an.

Von Frederike Müller