Wolfsburg

Schwere Verletzungen erlitt ein 79 Jahre alter Wolfsburger bei einem Verkehrsunfall mit einem Leichtkraftrad am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 321 bei Fallersleben. Der Polizei zufolge überholte der Suzuki-Fahrer kurz vor dem Verkehrskreisel an der Einmündung zur L 292 einen Trecker mit zwei Anhängern und touchierte beim Wiedereinscheren den Bordstein. Daraufhin verlor der 79-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte zu Boden und rutschte geradeaus durch den Kreisel in den Straßengraben.

Rettungssanitäter brachten den Schwerverletzten ins Klinikum. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von der Redaktion