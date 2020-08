Detmerode

War es eine Frage der Zeit? Ein 45-jähriger Fahrer eines E-Scooters hat sich kürzlich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto an der Braunschweiger Straße schwer verletzt. Für Anwohner Paolo Volpato kommt der Unfall nicht unerwartet: Er habe die Stadt bereits vor längerer Zeit darauf hingewiesen, dass die Stelle für Nutzer des Radwegs gefährlich sei.

Von rechts kommende Radler sind für die Autofahrer kaum zu sehen

Das Problem: Autofahrer, die vom Gelände der Shell-Tankstelle in Detmerode auf die Braunschweiger Straße in Richtung Innenstadt fahren möchten, müssen zunächst den Radweg kreuzen. Dieser sieht zwar wie ein einseitig befahrbarer Radweg aus, ist tatsächlich aber in beide Richtungen nutzbar. Während die Autofahrer die von links kommenden Radler gut sehen können, schränkt nach rechts eine Hecke die Sicht stark ein. Von rechts kam auch der E-Scooter-Fahrer, der sich bei dem Unfall schwer verletzte, weil ihn eine 27-Jährige Autofahrerin übersah.

„Viele Autofahrer rechnen nicht damit, dass die Braunschweiger Straße in beide Richtungen befahren wird und vergessen auch mal nach rechts in Richtung der Bushaltestelle zu gucken“, bestätigt Polizeisprecher Thomas Figge. Er hält die Stelle daher ebenfalls für nicht ungefährlich, sagt aber auch: „Es ist der erste oder einer von ganz wenigen Unfällen an dieser Stelle.“

Anwohner Volpato erklärt, dass er die Stadt bereits vor rund zwei Jahren auf die Gefahr aufmerksam gemacht habe – ohne Erfolg: „Als ich von dem Unfall gelesen habe, habe ich gedacht: Jetzt ist es passiert.“ Er selbst komme täglich an der Stelle vorbei: „Mit Inlinern habe ich dort zweimal die Situation gehabt, dass jemand raus kam ohne richtig zu gucken. Zum Glück bin ich selber vorsichtig herangefahren.“

Nach dem Unfall mit dem E-Scooter wandte Volpato sich erneut an die Stadt. Er hofft jetzt, dass diese etwas unternimmt: „Ein Schild, das die Autofahrer auf die Radfahrer aufmerksam macht, müsste man dort mindestens aufstellen.“ Der Detmeroder wünscht sich zudem einen Rückschnitt der Hecke. Volpato sieht auch deshalb Handlungsbedarf, weil die Abfahrt der Tankstelle längst nicht nur deren Kunden nutzen. Eine Privatstraße verbindet das Wohngebiet mit der Tankstelle. Viele Detmeroder nutzen sie als Abkürzung auf dem Weg in die Innenstadt.

Die Stadt verweist auf den Neubau der Brücke und will die Situation überprüfen

Die Stadt verweist auf Nachfrage auf den Neubau der Fußgängerbrücke zwischen Detmerode und Westhagen: „An der beschriebenen Stelle werden in Kürze deutliche Veränderungen in der Verkehrsführung, bedingt durch den Neubau der Brücke und den Ausbau der daran anknüpfenden Radwege, eintreten“, sagt Stadtsprecherin Monia Meier. Die Veränderungen sollen bis zur Fertigstellung der Brücke andauern, die für den November 2021 geplant ist. „In diesem Zusammenhang wird auch die beschriebene Situation überprüft und gegebenenfalls angepasst werden“, erklärt Meier.

Von Melanie Köster