Unfall in Wolfsburg: Schülerin läuft gegen Golf und wird nur leicht verletzt

Wolfsburg

Glück hatte eine 16-jährige Schülerin am Dienstagmorgen: Obwohl die Fußgängerampel an der Heinrich-Nordhoff-Straße rot zeigte, rannte sie über die Straße – und wurde von einem Golf erfasst. Die Jugendliche wurde beim Unfall zum Glück nur leicht verletzt.

Die Schülerin wollte ihren Bus erreichen

Laut Polizei fuhr die 30-jährige Golf-Fahrerin um 7.09 Uhr auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben. In Höhe der Ampel an der Major-Hirst-Straße lief plötzlich die Schülerin über die Straße – bei rot! Sie wollte ihren Bus auf der gegenüber liegenden Straßenseite unbedingt erreichen.

Obwohl die Golf-Fahrerin sofort bremste, konnte sie den Zusammenstoß nicht mehr ganz verhindern. Das Ergebnis: Die Schülerin wurde leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Am Golf entstand ein leichter Sachschaden.

