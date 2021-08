Westhagen

Unfall auf der Frankfurter Straße am Mittwochnachmittag: Beim Überqueren übersah eine 66 Jahre alte Radfahrerin aus Wolfsburg einen BMW. Trotz einer Vollbremsung konnte der Fahrer (26) den Zusammenstoß mit der Frau nicht verhindern. Die Seniorin wurde über die Motorhaube geschleudert und fiel zu Boden.

Nach Angaben der Beteiligten und Zeugen befuhr der 26-Jährige aus Gifhorn gegen 15.37 Uhr mit seinem BMW den Zubringer zur Frankfurter Straße in Richtung Fallersleben. Zeitgleich war die 66 Jahre alte Radfahrerin auf dem Radweg an der Frankfurter Straße ebenfalls in Richtung Fallersleben unterwegs. Als sie den Zubringer auf dem Radüberweg querte, übersah sie trotz des „Vorfahrt achten“-Schilds den Wagen.

Der BMW-Fahrer legte eine Vollbremsung hing, trotzdem krachte die Radfahrerin gegen das Auto. Dabei wurde die 66-Jährige über die Motorhaube geschleudert und blieb anschließend auf der Straße liegen. Ersthelfer kümmerten sich um die verletzte Wolfsburgerin bis der Rettungswagen eintraf und die Frau ins Klinikum brachte. Am Fahrrad und dem BMW entstanden laut Polizei Schäden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Von der Redaktion