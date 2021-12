Fallersleben

Schwerer Unfall bei Fallersleben: Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagabend ein Fahrzeug am Weyhäuser Weg in Höhe der Wolfsburger Mülldeponie von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Die verletzte Fahrerin wurde von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und ins Klinikum eingeliefert.

Die Ortsfeuerwehr Fallersleben wurde um 17.34 Uhr durch die integrierte Leitstelle Wolfsburg-Helmstedt alarmiert. Hinzu kamen ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Notarzt vom Klinikum Wolfsburg.

Feuerwehr schnitt verletzte Frau mit hydraulischem Gerät aus dem Auto

Vor Ort übernahmen Notarzt und Rettungsdienst die Versorgung der verletzten Fahrerin. Da eine Rettung aus dem Wagen über die Tür aufgrund der Verletzungen nicht infrage kam, setzte die Ortsfeuerwehr Fallersleben in Absprache mit dem Rettungsdienst hydraulisches Rettungsgerät ein, um die Patientin möglichst schonend aus dem Fahrzeug zu befreien. Nach dem Entfernen der hinteren Tür sowie der B-Säule konnte die Frau schließlich aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie wurde im Anschluss ins Klinikum Wolfsburg transportiert.

Nach Abschluss der Rettungsarbeiten wurde die Fahrbahn von herumliegenden Trümmerteilen befreit und auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel abgestreut. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde vom Abschleppdienst abtransportiert.

Weyhäuser Weg war mehr als zwei Stunden gesperrt

Wie es zu dem Unfall kam, bleibt unklar. Die ebenfalls alarmierte Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war der Weyhäuser Weg für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Fallersleben mit dem Hilfeleistungslöschgruppen-fahrzeug und insgesamt neun Einsatzkräften unter der Leitung von Ortsbrandmeister Jens Heyder, der Rettungsdienst Wolfsburg, der Notarzt sowie die Polizei.

