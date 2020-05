Unfall bei Wendschott: Zwei Frauen schwer verletzt

Wendschott

Die Kreuzung der Vorsfelder Westumgehung mit der Alten Schulstraße bei Wendschott gilt als Unfallschwerpunkt – jetzt hat es dort wieder gekracht: Bei dem Verkehrsunfall auf der L 290 wurden am späten Dienstagnachmittag zwei Frauen schwer verletzt. Nach Polizeiangaben übersah eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Roomster beim Abbiegen in die Alte Schulstraße einen entgegenkommenden VW Polo GTI einer 39-Jährigen.

Säugling blieb „wie durch ein Wunder“ unverletzt

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt laut Polizei rund 45.000 Euro. Beide Fahrerinnen wurden mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wolfsburg eingeliefert. „Ein neun Monate alter Säugling, der sich mit im Skoda Roomster befand, blieb wie durch ein Wunder unverletzt“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Das Baby wurde zur weiteren Abklärung des Gesundheitszustands ebenfalls ins Klinikum gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr, als die 45 Jahre alte Fahrerin des Skoda Roomster aus dem Landkreis Gifhorn nach Ermittlungen der Polizei aus Richtung Brechtorf kommend auf der L 290 in Richtung Wolfsburg fuhr. Beim Abbiegen nach links in die Alte Schulstraße habe sie den weißen VW Polo der 39-Jährigen übersehen, die ebenfalls aus dem Landkreis Gifhorn stammt.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß, wobei sich der Skoda um 180 Grad drehte. Der Volkswagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. An beiden Fahrzeugen lösten die Front- und Seitenairbags aus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zunächst wurden eingeklemmte Personen gemeldet

Zur Sicherung der Unfallstelle waren auch die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Wendschott und Vorsfelde im Einsatz. In der Alarmierung hieß es zunächst, dass Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt waren. Dies habe sich vor Ort nicht bestätigt, teilte die Feuerwehr Vorsfelde mit.

Die Unfallstelle an der Kreuzung der Landesstraße 290 mit der Alten Schulstraße ist laut Polizei seit vergangenem Jahr in der genaueren Betrachtung der Verkehrsunfallkommission. Dort hätten sich bereits mehrere schwere Unfälle ereignet. Deshalb wurde beschlossen, die Linksabbiegerspur für den Verkehr aus Richtung Brechtorf mit einer eigenen Ampel auszurüsten. Bei Grünlicht für die Abbieger muss dann der Geradeausverkehr in Richtung Brechtorf an einer roten Ampel warten. Die Baumaßnahme soll möglichst noch dieses Jahr umgesetzt werden, hatte Polizei-Verkehrsexperte Andreas Wagner kürzlich angekündigt.

Von Florian Heintz