Flechtorf

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 295 bei Flechtorf wurde am Mittwochnachmittag ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Wolfenbüttel schwer verletzt. Ein 53-jähriger Passat-Fahrer aus Braunschweig sowie sein 22-jähriger Beifahrer trugen leichte Verletzungen davon. Insgesamt entstand ein Schaden von 3000 Euro.

Beide Fahrer begingen Fehler

Den Ermittlungen nach war der 53-Jährige in Richtung Lehre unterwegs, als er um 17.30 Uhr an der Einmündung zu K 33 mit seinem Passat bei Grünlicht an der Ampel anfuhr und nach wenigen Metern verbotenerweise hinter einer Verkehrsinsel sein Fahrzeug wenden wollte. Der 30-Jährige mit seiner Suzuki folgte dem Passat zunächst und setzte dann von Zeugen beobachtet spontan zum Überholen an. Hierbei fuhr der Wolfenbütteler ebenfalls unerlaubt links auf die Gegenfahrbahn, um an der linken Seite der Verkehrsinsel vorbeizufahren.

Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer auf die Fahrbahn geschleudert und blieb am Straßenrand verletzt liegen. Rettungssanitäter brachten den Schwerverletzten ins Wolfsburger Klinikum. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, zur Unfallaufnahme wurde der Einmündungsbereich gesperrt.

