Unfall auf St. Annen-Knoten: Über Rot gefahren - Up und Passat krachen zusammen

Wolfsburg

Unfall auf dem St.-Annen-Knoten mit drei Verletzten: Eine 58-jährige Wolfsburgerin in einem VW Up fuhr offenbar bei Rot über die Kreuzung – und krachte mit dem Passat eines ebenfalls 58-Jährigen zusammen. Beide Autos waren nach dem Crash schrott, der Schaden liegt bei 10 000 Euro.

Der St. Annen-Knoten gilt als Unfallschwerpunkt. Immer wieder kommt es in diesem Kreuzungsbereich zu Zusammenstößen. Kein Wunder, denn dieser Bereich gehört zu Wolfsburgs meist frequentiertesten Verkehrsknoten.

Im Up saß eine 82 Jahre alte Beifahrerin

Der aktuelle Unfall passierte am Dienstag gegen 13.15 Uhr: Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen und Aussagen von Zeugen befuhr die 58-Jährige den Berliner Ring aus Richtung Rothenfelder Straße in Richtung Berliner Brücke. Mit im Up saß eine 82 Jahre alte Beifahrerin.

Für die Unfallaufnahme musste der St. Annen-Knoten gesperrt werden. Quelle: Polizei Wolfsburg

Obwohl die Ampel an der Kreuzung für die Up-Fahrerin Rot angezeigt haben soll, stoppte sie nicht, sondern für geradeaus weiter. Ein fataler Fehler: Denn von rechts kam ein Passat mit einem 58-jährigen Wolfsburger am Steuer. Der Mann war in Richtung Heßlinger Straße unterwegs, seine Ampel war grün.

Nach dem Unfall drehte sich der Up um 180 Grad

Beide Autos krachten zusammen, die beiden Frauen im Up sowie der Fahrer des Passat zogen sich leichte Verletzungen zu, ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Bei dem Crash drehte sich der Up um 180 Grad und stand letztendlich in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen des Berliner Rings. Beide Fahrzeuge waren derart demoliert, dass sie und abgeschleppt werden mussten.

Während der Unfallaufnahme musste der Berliner Ring halbseitig, während der Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt werden. Die Polizei Wolfsburg hat die Untersuchungen zu den Gesamtumständen des Verkehrsunfalles aufgenommen und wird in den nächsten Tagen die Bilder der Kameras am St. Annen-Knoten auswerten. Die Ermittlungen dauern an.

