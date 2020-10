Unfall auf Siemensstraße sorgt für Stau auf Berliner Ring

Wolfsburg

Ein Auffahrunfall auf der Siemensstraße in Wolfsburg hat am Donnerstagmorgen einen Stau auf dem Berliner Ring verursacht. In Höhe der Ampel an der Braunschweiger Straße musste ein Lastwagen um 9.37 Uhr verkehrsbedingt halten. Die 76-jährige Fahrerin eines Tiguans, die hinter ihm auf der linken Linksabbiegerspur Richtung Braunschweiger Straße fuhr, reagierte zu spät und fuhr auf.

„Das Auto musste abgeschleppt und Kühlflüssigkeit gebunden werden“, so Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Der Verkehr musste auf der verbliebenen Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, dadurch staute sich der Verkehr auf dem Berliner Ring zeitweise bis zum VfL-Stadion zurück. Die Unfallverursacherin aus der Gemeinde Lehre blieb unverletzt, der Schaden am Fahrzeug wird auf 4000 Euro geschätzt.

Von der Redaktion