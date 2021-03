Wolfsburg

Aus bisher unbekannter Ursache ist am Dienstagmittag ein ­84-jähriger Wolfsburger mit seinem Caddy auf der B 188 verunglückt. Der Wagen des Mannes kam von der Straße ab und prallte gegen eine Ampel. Dabei wurde der Senior schwer verletzt.

Gegen 13.45 Uhr fuhr der Wolfsburger mit seinem Caddy auf der B 188 in Richtung Vorsfelde. In Höhe der Parkplatzausfahrt zum Allerpark kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine dort befindliche Ampel. „Zeugen des Unfalls leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Polizei und einen Rettungswagen“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Der 84-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Wolfsburg gebracht. Der Caddy war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von der Redaktion