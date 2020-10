Laagberg

Die Polizei sucht Zeugen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der sich am Sonntagmorgen auf der Breslauer Straße ereignet hat. Unbekannte hatten das Haltestellenschild einer Ersatz-Bushaltestelle nebst Standfuß auf die Fahrbahn gelegt. Ein Autofahrer erkannte das Schild zu spät und krachte mit seinem Fahrzeug gegen 4.57 Uhr gegen das Hindernis auf der Fahrbahn.

Am Hyundai entstand ein Schaden von rund 5000 Euro

Dabei wurde die Frontschürze des Hyundais komplett abgerissen und diverse Anbauteile beschädigt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden mindestens 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten auch Müllcontainer fest, die durch die Unbekannten umgeworfen wurden. „Man kann von Glück sprechen, das hier keine Person zu Schaden gekommen ist“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. „Es handelt sich bei solch einer Sache nicht um einen dumme Jungen Streich, sondern wir ermitteln hier wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das ist eine Straftat.“

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Da die Breslauer Straße zur Unfallzeit in der Regel mäßig befahren ist, geht die Polizei geht davon aus, dass die Tat sich im zwischen 4 und 5 Uhr ereignet haben muss. Die Polizei bittet um Hinweise auf Personen, die sich in auffälliger Art und Weise entlang der Breslauer Straße oder entlang den Nebenstraßen bewegt haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

