Unfall am Allerpark: 76-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Wolfsburg

Am Mittwochmorgen ist ein 76-jähriger Fußgänger von einem 86-jährigen Golf-Fahrer beim überqueren der Oebisfelder Straße angefahren worden, als dieser mit seinem Pkw vom Allerpark kommend nach rechts abbog. Der Fußgänger kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und blieb schwer verletzt liegen.

Der 86-Jährige befuhr mit seinem Golf die Straße Allerpark in Richtung Badeland-Kreuzung und wollte nach rechts in die Oebisfelder Straße abbiegen. Als die Ampel für den Rentner grünes Licht zeigte, setzte er seinen Pkw in Bewegung und bog nach rechts ab. Dabei übersah er den Fußgänger, der ebenfalls bei Grün die Oebisfelder Straße in Richtung Schulenburgallee überquerte.

Der 76-Jährige musste zur stationären Behandlung ins Klinikum

Bei dem Zusammenstoß stürzte der 76-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Der verständigte Rettungswagen fuhr den Mann ins Klinikum, wo er vorerst stationär bleiben muss.

Ein Teil des Fahrstreifens musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. An dem Pkw entstand ein leichter Sachschaden.

