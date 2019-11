Danndorf

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Danndorf erlitt ein 17 Jahre alter Mofa-Fahrer schwere Kopfverletzungen. Der junge Mann war den Ermittlungen nach um 13.55 Uhr auf der Falkenstraße aus Unachtsamkeit auf einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten VW Golf gefahren.

Schwerverletzt ins Klinikum eingeliefert

Rettungssanitäter brachten den Schwerverletzten ins Wolfsburger Klinikum. An dem Golf entstand im Heckbereich durch den Aufprall erheblicher Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Von der Redaktion