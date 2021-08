Wolfsburg

Haben Wolfsburgs Autofahrer ein Alkoholproblem? Auf jeden Fall hat die Polizei in den vergangenen Wochen auffällig viele Betrunkene auf den Straßen gestoppt. Die Zahlen sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen – und da sind die jüngsten Fälle vom Wochenende noch nicht mit eingerechnet.

Von Januar bis Mitte August dieses Jahres gab es 106 Fälle (Vorjahreszeitraum: 66), in denen Leute alkoholisiert oder zusätzlich unter dem Einfluss illegaler Drogen unterwegs waren. Davon wurden in 66 Fällen Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet (45). Das bedeutet, dass die Fahrer mit einem Alkoholpegel von 1,1 Promille die Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit überschritten hatten. Dafür drohen zwei bis drei Punkte in Flensburg, hohe Geldbußen und Führerscheinentzug.

32 Unfälle durch Alkohol am Steuer seit Jahresbeginn

Dazu kommen noch die durch Alkohol verursachten Unfälle. In diesem Jahr waren es bislang 32 (28). Trauriger Spitzenreiter war ein 50-Jähriger aus Celle, der im Juli mit 4,73 Promille auf der K 114 mit seinem Audi einen Dacia rammte. Im Juni krachte ein 29-Jähriger mit seinem Tiguan durch ein Brückengeländer bei Reislingen. Er hatte 2,08 Promille.

Unfall auf der K 114: Der 50-jährige Verursacher hatte 4,73 Promille. Quelle: Polizei Wolfsburg

Insgesamt gab es in diesem Jahr bereits 138 Verkehrsdelikte und Unfälle, bei denen Alkohol im Spiel war (88). „Das ist schon eine heftige Zahl“, meint Polizeisprecher Thomas Figge. Die Polizei hat die Kontrollen verstärkt und versucht mit präventiven Kampagnen, Menschen vor den Folgen von Alkohol am Steuer zu warnen. Auf Facebook beispielsweise.

Auch bei Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter ist der Führerschein weg

„Eine Herzensangelegenheit ist mir, dass wir insbesondere die jungen Leute erreichen“, sagt Figge. Man könne Fahrgemeinschaften bilden. „Oder zumindest aufeinander aufpassen, dass sich niemand betrunken ans Steuer setzt“, sagt der Polizeisprecher. Viele seien sich auch nicht darüber im Klaren, dass es beim Strafmaß keinen Unterschied gibt, ob sie betrunken auf dem ­E-Scooter, dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs sind.

„Eine Sucht entwickelt sich über einen längeren Zeitraum“

Worin die Ursache für die Häufigkeit der Trunkenheitsfahrten liegt, bleibt unklar. Haben die Menschen durch die Belastungen in der Corona-Pandemie verstärkt dem Alkohol zugesprochen? Da könne man laut Wolfsburgs Beratungsstellen nur mutmaßen. Zwar gebe es bei Hilfsanfragen Menschen, die von mehr Alkoholkonsum im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Corona berichten. „Aber Sucht entwickelt sich bei Alkohol über einen längeren Zeitraum, so dass es sich hinsichtlich Corona eher um eine Zuspitzung einer bereits eingesetzten Alkoholerkrankung handelt“, erklärt Matthias Mitulla von der Suchtkrankenhilfe. „Die Erkenntnis, Hilfe anzunehmen, kommt oft mit großer Verzögerung.“

Treffen von Selbsthilfegruppen blieben während der Pandemie aus

Ein 57-jähriges Mitglied der anonymen Alkoholiker erklärt, dass die Pandemie materielle und psychische Probleme mit sich gebracht habe und es seit der Wiedereröffnung der Meetings auch verstärkten Zulauf gebe. „Das kann an der Pandemie liegen, aber auch andere Ursachen haben.“ So seien die Gespräche der Selbsthilfegruppen wegen der Corona-Pandemie lange Zeit nur telefonisch möglich gewesen.

„Es wird immer wieder unangekündigte Schwerpunktkontrollen geben“: Polizei-Pressesprecher Thomas Figge ist wegen der Häufung der Trunkenheitsfahrten auf Wolfsburgs Straßen besorgt. Quelle: Gero Gerewitz

Udo Eisenbarth, Leiter der Wolfsburger Jugend- und Drogenberatung (Drobs) sagt, dass man nur spekulieren könne. Eine einfache Erklärung könne beispielsweise sein, dass die Polizei verstärkt kontrolliere. „Wer viel kontrolliert, findet auch viel.“ Schließlich habe die Polizei im vergangenen Jahr vergleichsweise viel Personal für die Einhaltung der Corona-Regeln aufwenden müssen.

Tatsächlich achtet die Polizei derzeit verstärkt auf mögliche Trunkenheitsfahrten und setzt dafür auch mehr Personal ein. Es werde immer wieder unangekündigte Schwerpunktkontrollen geben, so Figge.

Von Christian Opel