Wolfsburg

In Wolfsburg scheint ein Unbekannter unterwegs zu sein, der Autos zerkratzt. In den vergangenen Tagen hatten sich gleich fünf Fahrzeugbesitzer bei der Polizei in der Heßlinger Straße gemeldet, deren Autos beschädigt wurden. Die Taten sind an verschiedenen Tagen erfolgt, sagt die Polizei, der Zeitraum erstreckt sich auf die Tage Mittwoch bis Samstag.

Alle Taten waren in der Nordstadt. Die Fahrzeuge waren in der Örtzestraße und Drömlingstraße geparkt. In der Nacht zu Samstag wurde im Bartenslebenring (Tiergartenbreite) ein Auto zerkratzt.

